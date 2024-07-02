بِالفيديو: ترسيم انتقال حاج موسى إلى هذا النّادي

رسّمت إدارة نادي فينورد روتردام الهولندي، الثلاثاء، انتداب اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى. بعد أن أعلنت في تاريخ سابق عن الصّفقة.

وأمضى المهاجم حاج موسى (22 سنة) عقدا يدوم خمسة مواسم، بعد أن كان يرتدي زيّ نادي باترو آيسدن من القسم الثاني البلجيكي منذ صيف 2023. ثم أعاره في فيفري الماضي ولِفترة قصيرة إلى فريق فيتاس أرنهايم الهولندي.

ونقلت إدارة نادي فينورد روتردام على لسان حاج موسى قوله: “أنا جدّ سعيد لِخوض الموسم الجديد مع فريق كبير مثل فينورد روتردام، الذي شارك في عدّة منافسات أوروبية خلال السنوات القليلة الماضية. هنا في هولندا المستوى الفني عالي، وأشعر بِالارتياح، خاصّة مع أسلوب اللّعب الهجومي. كل الإمكانيات متاحة، وأنا مستعدّ لِتقديم أفضل العروض”.

وسيلعب حاج موسى رفقة مواطنه متوسّط الميدان رامز زروقي (26 سنة)، الذي يرتبط مع نادي فينورد بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027.

هذا وكان أنيس حاج موسى ورامز زروقي قد خاضا أوّل حصّة تدريبية مع فريقهما فينورد روتردام، الإثنين، استعدادا للموسم الجديد. حيث تنتظرهما عدّة منافسات أبرزها رابطة أبطال أوروبا.

ويحوز نادي فينورد روتردام الهولندي كأس رابطة أبطال أوروبا 1970، وكأس الاتحاد الأوروبي 1974 و2002، فضلا عن تتويجات أُخرى.

وتُظهر صور شريط الفيديو توقيع العقد وتدريبات أنيس حاج موسى وأمور أُخرى (إضغط هنا).