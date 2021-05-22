ترسيم تعيين مصطفى غربال حكما لمباراة السوبر الأفريقي

اللقاء يلعب يوم 28 ماي بنادي السد القطري

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اختيار مصطفى غربال الحكم الدولي لإدارة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي يوم 28 ماي الجاري بملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري.

وكشف الاتحاد الجزائري أن الاتحاد الأفريقي أخطر الحكم الجزائري رسميا ومعه عبد الخالق اتشعلي “مساعد أول” ومقران قوراري “مساعد ثان” وجيان جاكوس “حكم رابع” من الكونغو وعبد الرحمن الجاسم حكما لتقنية الفيديو من قطر.

ويعتبر الجزائري مصطفي غربال حكم النهائيات، حيث أدار الحكم نفسه نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك في نهائي القرن، التي انتهت بتتويج الأحمر بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

ويتواجد غربال ضمن قائمة تضم 8 حكام لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر، وولد مصطفى غربال في 1985 ويبلغ من العمر 35 عاما، وبدأ مسيرته مع التحكيم عام جوان 2011، ودخل القائمة الدولية 2014، وهو يعمل في تكنولوجيا الأسنان.

ووفقاً لقواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، سيخضع الأهلي للفقاعة الطبية بدءا من 25 ماي وإجراء مسحة طبية قبل المباراة بـ48 ساعة، ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي باعتباره بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية، بينما يلعب نهضة بركان المغربي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطل الكونفدرالية الأفريقية.