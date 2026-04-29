ترسيم قوانين جديدة… وتساؤلات بشأن كأس العالم الموسعة

فانكوفر تستضيف "كونغرس فيفا"

تجتمع الاتحادات المحلية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في فانكوفر بكندا اليوم الخميس؛ لعقد الجمعية العمومية “كونغرس فيفا” السنوية، في تجمع روتيني، لكنه يكتسب أهمية أكبر هذا العام قبل أقل من شهرين من انطلاق كأس العالم 2026، وفي ظل تساؤلات كثيرة بشأن النسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً من البطولة.

وستقام أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين.

وأثار الحجم الهائل لاستضافة البطولة في جميع أنحاء قارة أميركا الشمالية، وما يتطلبه ذلك من سفر لمسافات طويلة واختلاف الأنظمة الضريبية والمتطلبات التشغيلية الكبيرة، قلق بعض الدول المشاركة.

ونقل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مخاوف اتحادات محلية أوروبية عدة من أن المنتخبات قد تجد صعوبة في تغطية نفقاتها ما لم تصل إلى أدوار متقدمة في البطولة.

ومن المتوقع أن يشير “فيفا” من جانبه إلى القوة التجارية غير المسبوقة للبطولة.

وأشار “فيفا” إلى استعداده لزيادة الجوائز المالية ومدفوعات المشاركة إلى مستويات تتجاوز الأرقام القياسية المسجلة بالفعل، مع تقديم كأس العالم الموسعة، بوصف ذلك وسيلة لإعادة توزيع أوسع، بدلاً من مجرد مكافأة مالية أكبر للفرق الأقوى.

وتتلخص حجة “فيفا” في أن زيادة عدد الدول والمباريات والإيرادات سيؤدي في النهاية إلى تدفق مزيد من الأموال إلى برامج التطوير وتمويل التماسك والضمان في جميع أنحاء اللعبة العالمية. وتُعدّ مشاركة إيران البند الأشد حساسية من الناحية السياسية على جدول أعمال “فيفا”.

وتأهلت إيران إلى كأس العالم، لكن المخاوف الأمنية، ومخاوف السفر المتعلقة بمبارياتها في الولايات المتحدة، دفعتا المسؤولين في طهران إلى طلب ضمانات وملاعب بديلة.

ورفض “فيفا” أي تغيير في جدول المباريات، وأكد أن المنتخبات مطالبة باللعب وفق الخطة.

ومن المتوقع أيضاً أن تخضع قيود الحصول على التأشيرات والسفر لمراقبة دقيقة.

ومُنع مسؤولون من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مؤخراً من دخول كندا لحضور اجتماعٍ قبل الجمعية العمومية؛ مما يؤكد العقبات العملية التي يمكن أن تنشأ عندما تصطدم الرياضة بسياسات الحدود والسياسة الدولية.

ومع ذلك، فإن “فيفا” قال إن نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني سوزان شلبي، والرئيس جبريل الرجوب، حصلا الآن على التأشيرات ومن المتوقع حضورهما الجمعية العمومية. ووصلت شلبي بالفعل إلى فانكوفر بينما يُتوقع وصول الرجوب بعدها.

وقال “فيفا” إنه يعمل مع حكومات الدول المضيفة على تسهيل دخول الوفود رغم أن القائمة النهائية للاتحادات المشاركة في الجمعية العمومية لن تؤكَّد إلا عند بدء اجتماع الجمعية.