ترسيم مادة الرياضة بالإبتدائيات

الوزارة تفتح الملف بتنصيب لجنة قطاعية الأحد

تنصب وزارة التربية، الأحد، لجنة قطاعية مشتركة تجمعها بوزارة الشباب والرياضة، لبعث التربية البدنية والرياضة المدرسية في مرحلة التعليم الابتدائي، فيما تقترح النقابة الوطنية لعمال التربية ترسيم المادة في إطار أستاذ متخصص ومفتش متخصص وبحجم ساعي يتراوح بين ساعة إلى ساعتين أسبوعيا.

تفتح الوزارة ملف التربية البدنية والرياضة المدرسية بالتعليم الابتدائي، الأحد، عبر دراسة سبل ترقية المادة وما يلزمها من تأطير ومرافق، بما سيسمح بالاكتشاف المبكر للمواهب الرياضية خدمة للرياضة المدرسية ورياضات النخبة، وتطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر بفسح المجال لتلاميذ هذه المرحلة من التعليم للاستفادة من الغايات الفعلية من تدريس هذه المادة.

وفي الموضوع، يقترح قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، لـ”الشروق”، جعل مادة التربية البدنية مادة مستقلة بأستاذ متخصص ومفتش متخصص مثل ما هو معمول به في الطورين المتوسط والثانوي، فيما طالب بإعداد برنامج دراسي يختلف من مستوى إلى آخر وبحجم ساعي محدد.

وأوضح، محدثنا بأن “الأسنتيو” لا تعتبر مادة التربية البدنية مجرد نشاط لاصفي للترفيه وفقط، وإنما هي بمثابة مادة أساسية تساعد التلاميذ على بناء جسمهم وعقلهم.