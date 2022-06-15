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الجزائر

ترسيم يوم وطني جديد في الجزائر

الشروق أونلاين
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ترسيم يوم وطني جديد في الجزائر
أرشيف
رئيس الجمهورية

بموجب مرسوم رئاسي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمّ ترسيم تاريخ 4 أوت من كل عام كـ”يوم وطني للجيش الوطني الشعبي”.

وينصّ المرسوم المؤرخ في 8 جوان 2022، على أن “يرسّم تاريخ 4 أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي”.

وعن سبب اختيار هذا التاريخ، يوضح نصّ المرسوم أنّه “يخّلد تاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي”.

“ويحتفل بهذا اليوم الوطني على مستوى جميع مكوّنات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كامل التراب الوطني. من خلال تنظيم عدّة تظاهرات وأنشطة، وتسليم عدّة تكريمات”.

وسيُحيَى هذا اليوم الوطني “عرفانا وتمجيدا لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة، ولشهداء الواجب الوطني، ولكبار معطوبي مكافحة الإرهاب. وأفراد الجيش على تفانيهم الراسخ وتضحياتهم الجسام”، وفق ذات المرسوم.

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