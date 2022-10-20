ترسيم 4 ملاعب لِاحتضان “شان” الجزائر 2023 والجدول الكامل للمقابلات

اختارت “الكاف” أربعة ميادين لِاحتضان بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، نسخة الجزائر 2023.

وتُجرى هذه المنافسة ما بين جانفي وفيفري المقبلَين، بِمشاركة 18 منتخبا، وتنظيم 32 مباراة.

وتمثّلت أسماء الملاعب في: براقي بِالعاصمة، و”ميلود هدفي” بِوهران، و”محمد حملاوي” بِقسنطينة، و”19 ماي 1956″ بِعنابة.

وسيلعب المنتخب المحلّي لقاءات دور المجموعات أمام ليبيا وإثيوبيا والموزمبيق، بِميدان براقي. المنشأة الرياضية العاصمية التي ستحتضن كلّ لقاءات الفوج الأوّل.

وسيكون ملعب عنابة مسرحا لِمواجهات الفوج الثاني، نظير مقابلات المجموعة الثالثة لِميدان قسنطينة. ويحتضن ملعب وهران لقاءات الفوجَين الرابع والخامس.

وتضمّ المجموعات “1” و”2″ و”3″ أربعة منتخبات، بينما يتشكّل الفوجان “4” و”5″ من ثلاثة فرق.

وتُجرى مباراة الافتتاح بِملعب براقي بين الجزائر وليبيا، في الـ 13 من جانفي 2023 على الساعة الخامسة مساءً. وتُقام بِالميدان ذاته المباراة النهائية، في الـ 4 من فيفري 2023 على الساعة الثامنة مساءً. وقبل ذلك يحتضن ملعب براقي رفقة ميدان وهران مقابلتَي نصف النهائي.

وتُجرى كلّ مقابلات هذه المنافسة على الساعة الخامسة أو الثامنة مساءً، بِالتوقيت الجزائري.

“زبدة” المقابلات بِملعب براقي

سيحتضن ملعب براقي بِالعاصمة، أفضل مقابلات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وتُنظّم الجزائر هذه المنافسة في فترة ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري المقبلَين.

وبرمجت لجنة تنظيم “شان” 2023 بِملعب براقي مقابلة الافتتاح وأيضا المباراة النهائية، كما جاء، الأحد، على لسان المسؤول رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم هذه المنافسة، في تصريحات للصحافيين بِوهران، المدينة التي زارها رفقة بعثة “الكاف”، بِاعتبارها إحدى مسارح بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

ومعلوم أن ملعب براقي المعشوشب طبيعيا والذي يتّسع لِنحو 40 ألف متفرّج، اقترب من مرحلة التدشين، بعد أن بلغت الأشغال شوطها الأخير.

ووفقا لِرشيد أوكالي، فإن هيئته أبدت ارتياحا كبيرا بِخصوص التحضيرات الجارية لِاحتضان “شان” 2023، بِمدن عنابة وقسنطينة والعاصمة وهران. ورغم تسجيل بعض الملاحظات السلبية، إلّا أن هذا المسؤول هوّن من الأمر، وقال إن المُنظّمين التزموا بِتحييد كلّ العراقيل، من أجل إنجاح هذه التظاهرة الكروية القارية، مثلما كان الشأن مع ألعاب البحر المتوسط بِعاصمة الغرب الجزائري في الصيف الماضي.