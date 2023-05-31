ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن.. هذا ما قاله الوزير عطاف

قال وزير الخارجية أحمد عطاف، أن الجزائر تضطلع بدور كبير في محيطها العربي والافريقي وعلى الصعيد الدولي، مذكرا بأهداف ترشيح الجزائر وأولويات عهدتها بمجلس الأمن.

وأفاد بيان للخارجية، الأربعاء، أن الوزير عطاف، ذكر خلال ترأسه بمقر الأمم المتحدة، حفل استقبال يندرج في سياق حشد الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.، بأهداف ترشيح الجزائر وأولويات عهدتها بمجلس الأمن.

واستعرض رئيس الدبلوماسية الجزائرية في خطابه التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في المرحلة الراهنة وآفاق تجاوزها، مركزا على العلاقة الخاصة والمتميزة التي تربط بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، إلى جانب الدور الذي اضطلعت وتضطلع به بلادنا في محيطها الإقليمي بأبعاده العربية، الافريقية والمتوسطية، وعلى الصعيد الدولي.

وعرف الحفل مشاركة كبيرة من سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وكذا إطارات وموظفي هذه المنظمة.