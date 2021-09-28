ترشيح نور الدين زكري لتدريب النصر والشباب والأهلي

يمتلك أكبر شهادة تدريب.. أعلى من كل مدربي الأندية السعودية

فتحت تغريدة لإعلامي سعودي على موقع تويتر، الباب أمام المدرب الجزائري نور الدين زكري لتدريب النصر أو أهلي جدة أو الشباب.

جاء ذلك بعد أن توجه الإعلامي الرياضي السعودي حسن الصبحان بنصيحة الأندية الثلاثة للتعاقد مع مدرب ضمك السابق لتولي الإدارة الفنية لأحد فرقهم، حيث قال عبر حسابه على “تويتر”: “لو كنت رئيس النصر أو الأهلي أو الشباب، بحكم أن مدربيهم عليهم الشكوك، ما أتعاقد إلا مع زكري”. وتابع: “(هو) مدرب تكتيكي ويمتلك أكبر شهادة تدريب، أعلى من كل مدربي الأندية السعودية.. إني ناصح لكم”.

ورد عليه صالح الداود، لاعب الشباب والنصر والمنتخب السعودي السابق، بقوله: “أنا معاك يا بومنصور.. نور الدين زكري درب وفاق سطيف ومولودية الجزائر وجاب (حصد) بطولات محلية وإفريقية، وهذه أندية جماهيرية وتحت الضغط.. وزكري ابن المدرسة الإيطالية”.

ورد زكري على الداود، قائلا: “أخي صالح، الكثير لا يعرف عني هذه الحقائق”. ليرد عليه الداود: “صحيح يا كابتن، ولا تنسى التصريح الذي تحدثت فيه أنك مدرب إيطالي، فقد فُهم بطريقة مغايرة عن المعلومة التي تريد إيصالها.. موفق خير يا بوفاطمة”.