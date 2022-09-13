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أعلنت عنها وزارة الثقافة في انتظار قرار لجنة الخبراء

ترشيح 51 عملا مسرحيا و57 فيلما للإنجاز في ستينية الاستقلال

الشروق أونلاين
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ترشيح 51 عملا مسرحيا و57 فيلما للإنجاز في ستينية الاستقلال
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أعلنت وزارة الثقافة والفنون أنها تلقت 51 عملا مسرحيا قدمها 22 مسرحا جهويا إضافة إلى المسرح الوطني، و57 عملا سينمائيا وثائقي وقصير، وهذا في إطار الأعمال المعدة للاحتفال بستينية الاستقلال.
وأفاد بيان لوزارة الثقافة أن ثمة لجنة خاصة تتكون من خبراء في المجال سيتكفلون بقراءة هذه الأعمال واختيار المؤهلة منها وتلك التي تستجيب للشروط للحصول على الدعم العمومي.
نشرت وزارة الثقافة والفنون على موقعها الرسمي قائمة بالأعمال المسرحية التي تلقتها والمرشحة للانجاز في إطار البرنامج الثقافي المرافق للاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية والتي تمتد على مدار سنة كاملة إلى غاية شهر جويلية المقبل.
وتشمل القائمة المنشورة من قبل وزارة الثقافة والفنون على 51 عملا مسرحيا مرشحا للإنتاج، حيث تتمحور هذه الأعمال المقدمة من قبل 22 مسرحا جهويا حول الثورة وأمجادها.
وفي نفس السياق كشف بيان الوزارة عن ترشيح57 عملا سينمائيا وثائقيا وقصيرا استقبلتها الوزارة والمقدمة من طرف شركات إنتاج خاصة مرشحة للفوز بالدعم العمومي وهذا بعد مرورها على لجنة الخبراء والتي ستختار المؤهلة منها للانجاز. وتتمحور الأعمال التي تم الإعلان عنها حول الثورة ورموزها على غرار معركة أكفادو واليد الحمراء، ثورة البراح، لصوص الشرف، نساء حول الثورة تطهير خطوط الموت وغيرها…
وقد كانت الوزارة الوصية قد أعلنت في وقت سابق عن مسابقة لاستقبال الأعمال الإبداعية منها المسرحية والسينمائية وهذا في إطار البرامج المعدة لمرافقة احتفالات بستينية الاستقلال.

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