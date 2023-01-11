تم ترشيح 7 مشاريع جزائرية لجوائز القمة العالمية للمعلومات ضمن أشغال المنتدى السنوي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لطبعتها 2023.

وأوضحت وزارة البريد والمواصلات في منشور لها عبر فيسبوك أنه في إطار مشاركة الجزائر في أشغال المنتدى السنوي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لطبعتها 2023، سبعة (07) مشاريع جزائرية تم ترشيحها للمرحلة النهائية لمسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات” WSIS PRIZES”.

وأفادت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على المواضيع المرشحة على الموقع الإلكتروني للوزارة:

https://mpt.gov.dz

ودعت الوزارة إلى التصويت الجماعي والكثيف من أجل السماح للمشاريع الجزائرية بالفوز بالجائزة عن فئتها، باتباع الإجراء الموضح في دليل التصويت، المتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة.

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2023#start

علما أنّه سيتم إغلاق عملية التصويت يوم 25 جانفي 2023 على الساعة الحادية عشر مساءً.