-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

ترشيح 7 مشاريع جزائرية لجوائز القمة العالمية للمعلومات

الشروق أونلاين
  • 214
  • 0
ترشيح 7 مشاريع جزائرية لجوائز القمة العالمية للمعلومات

تم ترشيح 7 مشاريع جزائرية لجوائز القمة العالمية للمعلومات ضمن أشغال المنتدى السنوي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لطبعتها 2023.

وأوضحت وزارة البريد والمواصلات في منشور لها عبر فيسبوك أنه في إطار مشاركة الجزائر في أشغال المنتدى السنوي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لطبعتها 2023، سبعة (07) مشاريع جزائرية تم ترشيحها للمرحلة النهائية لمسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات” WSIS PRIZES”.

وأفادت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على المواضيع  المرشحة على الموقع الإلكتروني للوزارة:

https://mpt.gov.dz 

ودعت الوزارة إلى التصويت الجماعي  والكثيف من أجل السماح للمشاريع الجزائرية بالفوز بالجائزة عن فئتها، باتباع الإجراء الموضح في دليل التصويت، المتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة.

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2023#start

علما أنّه سيتم إغلاق عملية التصويت يوم 25 جانفي 2023 على الساعة  الحادية عشر مساءً.

مقالات ذات صلة
“إيني” و”سنام” تتفقان على إدارة خطوط غاز تربط الجزائر بإيطاليا

“إيني” و”سنام” تتفقان على إدارة خطوط غاز تربط الجزائر بإيطاليا

استحداث 36 ألف منصب مالي إضافي في 2023

استحداث 36 ألف منصب مالي إضافي في 2023

تجاوزات في تأمين السيّارات خلال الفترة الأخيرة

تجاوزات في تأمين السيّارات خلال الفترة الأخيرة

بعث نشاط مصنعي الزجاج والأنابيب بتبسة العام الجاري

بعث نشاط مصنعي الزجاج والأنابيب بتبسة العام الجاري

زغدار: خطة لوقف التبعية الخارجية في صناعة النسيج

زغدار: خطة لوقف التبعية الخارجية في صناعة النسيج

رزيق: قانون المالية 2023 تضمّن امتيازات للصيرفة الإسلامية

رزيق: قانون المالية 2023 تضمّن امتيازات للصيرفة الإسلامية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد