ترقب استلام القطب الرياضي لسيق شهر ديسمبر

الألعاب المتوسطية وهران 2022

يرتقب استلام القطب الرياضي الجديد لسيق بولاية معسكر بكامل مرافقه في ديسمبر المقبل، تحسبا للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران من 25 جوان إلى 5 جويلية 2022، حسبما علم، الخميس، من مدير الشباب والرياضة لمعسكر، لحسن لعجاج.

وقال لعجاج في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “آخر وحدات القطب الرياضي التي تأخرت بها الأشغال نسبيا هو ملعب كرة القدم، الذي سيستلم في نهاية السنة بعدما وصلت نسبة انجازه 75 من المائة”، مضيفا: “سنشرع الأسبوع القادم في تركيب شاشة عملاقة بالملعب وهي إحدى آخر العمليات المبرمجة بهذه الوحدة إلى جانب بعض الرتوشات التي ستجعل الملعب جاهزا للاستلام في ديسمبر القادم”، ويتسع الملعب الجديد لسيق لـ20 ألف مقعد، الذي أثنت عليه في وقت سابق الفاف بالنظر إلى شكله الهندسي المستوحى من الملاعب الانجليزية لقرب مدرجاته من الميدان، بما أنه لا يحتوي على مضمار لألعاب القوى.

إلى ذلك، تم تجهيز هذا الملعب المغطاة مدرجاته بالكامل، بعشب طبيعي، فضلا عن نظام مراقبة بالفيديو وأبواب إلكترونية وأربعة غرف تبديل للملابس ومرافق عصرية أخرى، وإضافة إلى هذا الملعب، يضم القطب الرياضي الجديد لسيق مسبحا أولمبيا وقاعة متعددة الرياضات تم استلامهما منذ بضعة أشهر وكذا ملعبا لألعاب القوى تقترب أشغاله من الانتهاء، “حيث لم يتبق إلا تجهيزه بالإنارة الرياضية قبل استلامه” وفق نفس المسؤول.

وتبعد سيق التابعة لولاية معسكر بنحو 50 كلم عن وهران وهو ما رشحها للمشاركة في تنظيم الألعاب المتوسطية بفضل المرافق العصرية التي يتمتع بها قطبها الرياضي الجديد، علما أنها المرة الثانية التي تستضيف فيها الجزائر التظاهرة الرياضية المتوسطية بعدما سبق لها وأن احتضنت نسختها السابعة عام 1975 الجزائر العاصمة.