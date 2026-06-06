ترقب واسع لصبّ الشطر الأخير من منحة كورونا

بعد تعليمة المديرية العامة للحماية المدنية:

تتسارع الخطوات الإدارية لتسوية الملف المالي العالق الخاص بالعلاوة الاستثنائية الموجهة للمستخدمين المجندين فعليا في إطار مكافحة جائحة كورونا “كوفيد-19″، حيث تتأهب الدوائر الوزارية والهيئات النظامية لإنهاء هذا الملف الذي ظل يترقبه الآلاف من العمال والموظفين في قطاعات الحماية المدنية والصحة وغيرها.

وتأتي هذه التحركات الميدانية الحثيثة لتؤكد الالتزام الصارم للسلطات العمومية بالإيفاء بالوعود المالية التي أقرتها المراسيم الرئاسية السابقة، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 20-17 المؤرخ في 08 أفريل 2020، المتضمن تأسيس هذه المنحة الاستثنائية كاعتراف مادي ومعنوي بالجهود الجبارة والتضحيات الجسام التي قدمتها الصفوف الأولى في مواجهة الأزمة الوبائية الشرسة.

وفي هذا السياق، برزت تعليمة رسمية حديثة صادرة عن المديرية العامة للحماية المدنية، مديرية المالية والوسائل، بتاريخ 3 جوان الجاري، تحت رقم 122، موجهة إلى المفتش العام للمصالح ومديري الدراسات والمديرين المركزيين، بالإضافة إلى مديري الحماية المدنية عبر القطر الوطني وقادة الوحدات الوطنية للتدريب والتدخل.

وتأمر التعليمة بضرورة الإسراع في إعداد القوائم الاسمية للأعوان المعنيين بالاستفادة من مستحقاتهم، مشددة على صب الشطرين الثاني عشر والثالث عشر والأخير، حيث يغطي الشطر الثاني عشر الفترة الممتدة من 16 نوفمبر 2022 إلى غاية 15 فيفري 2023، بينما يمثل الشطر الثالث عشر والأخير مسك الختام لهذه المنحة، مغطيا الفترة الإستراتيجية الممتدة من 16 فيفري 2023 إلى غاية 15 ماي 2023، وذلك عشية الدخول الاجتماعي 2026-2027، وهو ما يثبت بلغة الأرقام والوثائق الرسمية أن شطرا نهائيا حاسما ينتظر المستفيدين لطي هذه الصفحة التنظيمية بصفة نهائية.

وقد حددت الإدارة المركزية آجالا صارمة ومستعجلة لمعالجة الملفات، حيث تم تحديد تاريخ 08 جوان الجاري كآخر أجل لاستلام قوائم الشطر الثاني عشر، فيما حُدد تاريخ 21 جويلية 2026 كأجل أقصى لمعالجة مخلفات الشطر الثالث عشر والأخير، مع إرفاق الإرسالات بشهادات إدارية يلتزم بها الآمر بالصرف شخصيا لضمان الشفافية والمصداقية المطلقة واستبعاد الحالات غير المستحقة كالمتواجدين في عطل سنوية أو غيابات غير شرعية.

هذا الزخم الإداري الجديد لا ينفصل عن التوجه الحكومي العام الذي ظهرت ملامحه في وقت سابق، حينما أصدرت وزارة الصحة تعليمات صارمة واستباقية بضرورة صب الشطر الثاني عشر من منحة كوفيد لفائدة مستخدمي القطاع الصحي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، رغبة في تمكين الموظفين وعائلاتهم من قضاء المناسبة الدينية في ظروف اجتماعية ومادية مريحة، ويعكس هذا التناغم والتقاطع بين قرارات وزارة الصحة وتوجيهات المديرية العامة للحماية المدنية، وجود إرادة سياسية عليا لتصفية كافة المخلفات المالية العالقة، مما يضع الشطر الثالث عشر والأخير كاستحقاق مالي جوهري مرتقب ينهي رسميا وبشكل قطعي المسار الطويل لتعويضات كوفيد-19 التي رافقت المنظومة الإدارية الوطنية على مدار السنوات القليلة الماضية.