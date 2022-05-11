ترقيات استثنائية في قطاع الشباب والرياضة

تخص حملة شهادتي الماستر والدكتوراه

وافق الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على ترقية أصحاب الشهادة في قطاع الشباب والرياضة، وتخص الترقية الاستثنائية الموظفين الذين تحصلوا على شهادة الماستر والدكتوراه.

وأبلغت وزارة الشباب والرياضة، مديري القطاع على مستوى الولايات ومديري دواوين المركبات المتعددة ودواوين مؤسسات الشباب، والمديرين تحت الوصاية، بموافقة مسؤول الجهاز التنفيذي على ترقية استثنائية لفئة من موظفي القطاع، وقالت في مراسلة بتاريخ 8 ماي الجاري اطلعت عليها “الشروق” إن “الترقية تشمل موظفي شعبة الشباب والرياضة، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر والدكتوراه في التخصص، بحيث أصبح من الممكن ترقية هؤلاء الموظفين”.

وأوضحت المراسلة، أن ترقية المعنيين تكون إلى “رتبة مستشار الشباب ومستشار الرياضة”، وتخص العملية “الموظفين المنتمين إلى رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب والرياضة، ومربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية والذين تحصلوا على شهادة ماستر بعد التوظيف”.

وتتم الترقية على أساس الشهادة إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة، وتخص الموظفين المنتمين إلى “رتبة مستشار رئيسي للشباب ومستشار رئيسي في رياضة والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه”.