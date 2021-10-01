ترقيات بالجملة للأساتذة والإداريين دون مسابقة

التسجيل على قوائم التأهيل والفصل قبل نهاية السنة

أعلنت مديريات التربية للولايات عن فتح باب الترقية إلى مختلف الرتب الإدارية العليا لفائدة الموظفين التابعين للأسلاك التربوية والأسلاك المشتركة، من خلال التسجيل في قوائم التأهيل. وهي العملية التي تستند على تثمين الخبرة المهنية للمترشحين، بعد ترقية 8 آلاف موظف عن طريق الامتحان المهني الداخلي الذي أجري في الـ10 جويلية المنصرم.

الترشح مفتوح أمام أصحاب 10 سنوات خبرة قبل 31 ديسمبر

وأوضحت مصالح المستخدمين من خلال مكاتب الموظفين الإداريين بمديريات التربية للولايات، في التعليمة الموجهة إلى رؤساء المؤسسات التربوية، المؤرخة في 15 جويلية 2006 المتضمنة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومة، فإنه تقرر فتح باب التسجيل على قوائم التأهيل لتمكين مستخدمي القطاع من الترقية إلى مختلف الرتب الإدارية العليا، وذلك عن طريق تثمين الخبرة المهنية المكتسبة.

وأكدت مديريات التربية للولايات، أنه في إطار التكفل بترقية الأساتذة والموظفين التابعين للأسلاك التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة وكذا الموظفين التابعين للأسلاك المشتركة، إلى الرتب الإدارية العليا، كمرحلة ثانية، عقب إتمام إجراءات الترقية عن طريق الامتحان المهني الداخلي، أكدت أن المترشحين الراغبين في التسجيل على قوائم التأهيل، مدعوون إلى تقديم ملفاتهم الورقية إلى “مكاتب الإداريين”، في أقرب الآجال.

وأضافت المصالح أن الموظفين المعنيين بالترقية هم أساتذة التعليم الثانوي، مستشارون رئيسيون للتربية، أستاذ التعليم المتوسط، المشرفون الرئيسيون للتربية، أستاذة التعليم الأساسي “رتبة آيلة إلى الزوال”، نائب مقتصد، ملحق بالمخبر ومساعد رئيسي للتربية، مساعد مصالح اقتصادية رئيسي، معلم مدرسة ابتدائية، مساعد رئيسي للتربية، معاون تقني للمخبر، شريطة أن يثبتوا 10 سنوات خدمة فعلية في الرتبة الحالية إلى غاية 31 ديسمبر، كما سيتم فتح المجال أيضا للموظفين التابعين للأسلاك المشتركة، ويتعلق الأمر بالمتصرف المحلل، متصرف، ملحق إدارة، عون إدارة، عون حفظ البيانات للترقية إلى الرتب التالية وهي متصرف رئيس، ملحق رئيسي للإدارة، عون إدارة رئيسي وكاتب، شريطة إثباتهم 10 سنوات كأقدمية في الرتب الحالية إلى غاية الـ 3 ديسمبر القادم.

وأضافت المصادر ذاتها أن كل موظف ليست له الرغبة في التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى الرتب العليا، فهو ملزم بملء استمارة التعهد لعدم المشاركة، فيما دعت الموظفين الذين يتوفرون على شرط الأقدمية 10 سنوات خدمة فعلية في الرتبة الحالية، إلى غاية 31 ديسمبر، ولم تدرج أسماؤهم ضمن القائمة، فهم مطالبون بإيداع ملف التسجيل على قوائم التأهيل لكي لا يفقدوا حقهم في الترقية.