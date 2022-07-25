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الجزائر
رئيسه يؤكد على الاعتناء بالمورد البشري

ترقيات واسعة داخل بيت أمن ولاية الجزائر

نوارة باشوش
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ترقيات واسعة داخل بيت أمن ولاية الجزائر

حظي عدد من مستخدمي شرطة أمن ولاية الجزائر، بترقيات جديدة إلى مختلف الرتب، بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، نظير مجهوداتهم المبذولة في الميدان، حيث تم ترقية 9 عمداء للشرطة إلى رتبة عميد أول للشرطة و9 ضباط من محافظ شـرطـة إلى رتبة عميد شرطة، إلى جانب ترقية 10 إطارات من ضابط شرطة رئيسي إلى رتبة محافظ شرطة و10 آخرين من ضابط إلى رتبة ضابط شرطة رئيسي.

وأشاد رئيس أمن ولاية الجزائر، مراقب الشرطة باديس نويوة، بالمساعي الجبارة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في أمن ولاية الجزائر، من خلال الاعتناء بالمورد البشري للنهوض بالجهاز وتسيير مكوناته كما ونوعا، وفقا لأنماط وميكانيزمات التسيير المواكبة للعصرنة، حيث يتم انتقاء الموظفين وترقيتهم حسب مقاييس محددة، كمنصب المسؤولية بالنسبة للإطارات ونوعية الخدمة والمستوى العلمي والأقدمية في المنصب وفي الجهاز، وذلك بالاعتماد على طريقة معلوماتية تحدد بصفة موضوعية ذوي الأحقية في الارتقاء والمؤهلين، إيمانا منها بأهمية العنصر البشري في تفعيل نشاط المؤسسة والمضي بها قدما لبلوغ مستوى الاحترافية في أداء المهام، والمتمثلة أساسا في حماية الأشخاص والممتلكات، فضلا عن التسيير الإداري والخدماتي.

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