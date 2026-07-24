ترقيات واسعة في صفوف جهاز الشرطة

مراقبون عامون وعمداء أوائل جدد في الذكرى الـ64 لعيدهم الوطني

حظى عدد كبير من أعوان وإطارات الشرطة بترقيات إلى مختلف الرتب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ64 لتأسيس الشرطة الجزائرية الموافق لـ22 جويلية من كل عام، حيث تعزز الجهاز بأفراد يتمتعون بالكفاءة والاحترافية في الميدان لاسيما في مكافحة الإجرام بكل أشكاله.

وفي هذا السياق، فقد تمت، على سبيل المثال لا الحصر، ترقية عميد أول للشرطة نسيم بوطانة، رئيس المصلحة المركزية للاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى مراقب شرطة، كما تم ترقية عدد من رؤساء أمن الولايات إلى رتبة مراقب شرطة، على شاكلة رئيس أمن ولاية البويرة، سليم براي، وكذا رئيس أمن ولاية سطيف جمال بلعالم إلى جانب عدد من الإطارات المركزية.

وبهذه المناسبة، ثمّن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الدور الفعال الذي تلعبه الشرطة الجزائرية في إنجاح مساعي الحفاظ على أمن الوطن وصون كرامة المواطن.

وخلال إشرافه على مراسيم إحياء الذكرى الـ64 لتأسيس الشرطة الجزائرية، تحت شعار “جاهزية عملياتية ببصمة رقمية”، بحضور المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، إلى جانب إطارات سامية من جهاز الأمن الوطني، شدد سعيود على أهمية هذه المناسبة التي تعكس وفاء الشعب لإنجازات المؤسسة الأمنية التي رافقت بناء الدولة الجزائرية منذ الاستقلال.

وأكد أن دور الشرطة لا يقتصر فقط على حماية الأشخاص والممتلكات، بل يشمل أيضًا تطبيق القوانين وتعزيز ثقافة المواطنة، وأضاف أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى عيد الاستقلال والشباب، مما يعكس الروح الوطنية والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب من أجل الحرية.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر، برئاسة عبد المجيد تبون، تولي أهمية خاصة لتعزيز التنظيم الهيكلي للمديرية العامة للأمن الوطني بما يتلاءم مع تطور مهامها ومسؤولياتها، بما يسهم في تعزيز فعالية القيادة والتنسيق ودعم جاهزية المؤسسة الأمنية عبر مختلف أنحاء الوطن، كما تسعى لتعزيز دولة المؤسسات وتطوير جميع أجهزتها، في حين أثنى على التحول النوعي الذي شهدته الشرطة الجزائرية، والتي أصبحت جهازا أمنيا عصريا يعتمد على الخبرة والاحترافية.

ولفت سعيود إلى أن المواطن أصبح شريكا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار ومكافحة الجريمة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين جميع الأسلاك الأمنية، كما أكد على أن الاستثمار في الموارد البشرية يعد أولوية استراتيجية، مشددا على ضرورة تحديث برامج التدريب والتأهيل للكوادر الأمنية.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير تحية تقدير لجميع منتسبي الأمن الوطني، مؤكدًا على تذكر شهداء الواجب الذين ضحوا من أجل أمن الجزائر واستقرارها، كما عبر عن شكره لمتقاعدي الشرطة والذين تم تكريمهم خلال هذه المناسبة.

وانتهت مراسيم الاحتفال بقيام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، رفقة المدير العام للأمن الوطني، بزيارة معرض التحول الرقمي للأمن الوطني، حيث اطلع على مختلف المشاريع والأنظمة الرقمية المعتمدة في تحديث وعصرنة المرفق الشرطي، بما يعزز جودة الخدمة العمومية ويرفع من كفاءة الأداء الأمني.