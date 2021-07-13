كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الثلاثاء، عن ترقية أزيد من 1000 أستاذ محاضر إلى مصف أستاذ للتعليم العالي، لحساب الدورة الـ 45 للجنة الجامعية الوطنية.

وقال بن زيان، في كلمة له خلال الإعلان عن نتائج الدورة الـ 45 للجنة الجامعية الوطنية الخاصة بترقية الاستاذة المحاضرين ”أ” إلى مصف استاذ التعليم العالي، أنه من بين 1463 مترشحا في مختلف التخصصات للترقية الى رتبة استاذ التعليم العالي، تم ترقية 1171 استاذ، بنسبة نجاح قدرت بنحو 80 بالمائة.

و أوضح ذات المسؤول أن تعداد هيئة المؤطرين الجامعيين بصفة الاستاذية بعد هذه الدورة ارتفع من 8392 استاذ إلى 9563 أستاذ للتعليم العالي، دون احتساب للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين.

و أكد الوزير في كلمته، أن الدورة 45 للجنة جرت باستعمال المنصة الرقمية progrès المخصصة لهذا الغرض خلال الفترة الممتدة من 1 الى 12 يوليو الجاري، وتعد هذه الدورة الثانية التي يتم فيها تقييم ملفات المترشحين بطريقة رقمية شاملة من مرحلة تقديم ملفات الترشح الى غاية اعلان النتائج و ذلك في اطار استراتيجية القطاع الهادفة الى تعميم الرقمنة.

و أضاف أن عملية الرقمنة ” كان لها دور بارز في تسهيل الاجراءات و تبسيطها سواء بالنسبة للمترشحين و الذين سجل زيادة في عددهم بنسبة 10 بالمائة، أو للخبير أو المسير المشرف على هذه الدورة، اضافة الى التقليل من نفقات تسيير مثل هذه المسابقات الوطنية و كذا جودة و شفافية و نوعية معالجة الملفات بمختلف انواعها”.

وقال بن زيان بذات المناسبة، أن “التوجه نحو رقمنة مختلف التعاملات المماثلة يدل على انخراط كبير للأسرة الجامعية عموما و للأساتذة الباحثين خصوصا في التحول نحو هذا الاتجاه”، مؤكدا أن دائرته الوزارية تعمل على “تحسين المنصة الرقمية الخاصة بترقية الاستاذ بصفة دائمة و مستمرة من دورة لأخرى”.

في ذات الشأن، أشرف بن زيان على تكريم عدد من اعضاء اللجنة الجامعية الوطنية, مشيرا إلى كل الترقيات في هيئة التأطير البيداغوجي و على مستوى كل التخصصات “ستسهم في ترقية الاداء البيداغوجي و العلمي للجامعة الجزائرية و ستكون دعما لها في تحسين ترتيبها العالمي, كما ستسهم في دعم البحث العلمي من خلال ما تنتجه هذه النخب في المجال العلمي من الابحاث و المقالات العلمية التي يتم نشرها في مجلات علمية يشهد لها بجديتها.