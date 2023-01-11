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الجزائر

ترقية أكثر من 1700 مستخدما في الحماية المدنية إلى رتب أعلى

الشروق أونلاين
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ترقية أكثر من 1700 مستخدما في الحماية المدنية إلى رتب أعلى
أرشيف
الحماية المدنية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية يوم الأربعاء، عن النتائج النهائية للامتحانات المهنية لسنة 2022، والتي أسفرت عن ترقية 1709 مستخدمين إلى رتب أعلى.

فبالنسبة لأسلاك الحماية المدنية، تمّت ترقية 1632 مستخدما بالشكل التالي:

  • 55 لرتبة مقدم،
  • 263 لرتبة رائد،
  • 30 للرتبة طبيب رائد،
  • 204 لرتبة نقيب،
  • 203 لرتبة ملازم أول،
  • 93 لرتبة ملازم،
  • 325 لرتبة مساعد،
  • و459 لرتبة رقيب.

أما بالنسبة للمستخدمين الشبيهين، فقد شملت الترقيات:

  • مستخدم 1 لرتبة متصرف مستشار،
  • 6 مستخدمين لرتبة متصرف رئيسي،
  • 3 لرتبة مساعد متصرف،
  • 9 لرتبة ملحق إداري رئيسي،
  • 12 لرتبة عون إدارة رئيسي،
  • 7 لرتبة عون إدارة،
  • 3 لرتبة تقني سامي في الإعلام الآلي،
  • 3 لرتبة كاتب مديرية رئيسي،
  • 4 لرتبة كاتب مديرية،
  • و10 لرتبة كاتب.

وفيما يتعلق بمناصب مستخدمي الصحة العمومية، تمت ترقية مستخدم 1 لرتبة جراح أسنان عام رئيس، و 5 مستخدمين لرتبة جراح أسنان عام رئيسي، ومستخدم 1 لرتبة صيدلي عام رئيسي.

كما رُقِّي مستخدمان 2 لرتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في المواصلات، و3 مستخدمين لرتبة مفتش تقني متخصص في المواصلات.

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