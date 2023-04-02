-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

ترقية استثنائية لموظفي مصالح مفتشية العمل

ع. س
  • 92
  • 0
ترقية استثنائية لموظفي مصالح مفتشية العمل
أرشيف

وافق الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على ملف الترقية الاستثنائية لموظفي مصالح مفتشية العمل، وشملت الترقية 441 منصب مالي، بعنوان السنة المالية لسنة 2023.
وأكدت وزارة العمل، في مراسلة بعثت بها إلى المفتشين الجهويين للعمل، بتاريخ 24 مارس الماضي، اطلعت عليها “الشروق”، أن الموافقة تمت عقب المراسلات السابقة والمتعلقة بكافة المجهودات المبذولة من أجل تمكين مستخدمي المفتشية العامة للعمل من الاستفادة من الترقية الاستثنائية.
وأفادت الوزارة بأن مصالح الوزير الأول قد وافقت على ملف الترقية الاستثنائية، وذلك بمناسبة الاجتماع المنعقد، بتاريخ 20 مارس الماضي، بحضور المفتش العام للعمل وممثلي قطاع الوظيفة العمومية وممثل وزارة المالية، وتحت إشراف مصالح الوزير الأول.
وأوضحت الوزارة كذلك أن الترقية الاستثنائية، شملت التحويل التلقائي لـ441 منصب مالي من بينها 388 مخصصة للرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل، و53 منصبا ماليا مخصصا للرتب المنتمية للأسلاك المشتركة، قصد مباشرة إجراءات الترقية بعنوان السنة المالية لسنة 2023.

مقالات ذات صلة
الصحافة وثورة الذكاء الاصطناعي

الصحافة وثورة الذكاء الاصطناعي

في أقل من ساعة.. وفاة شخصين وإصابة 8 في حادثي مرور ببرج بوعريريج وقالمة

في أقل من ساعة.. وفاة شخصين وإصابة 8 في حادثي مرور ببرج بوعريريج وقالمة

مشاريع 3 قوانين أمام نواب البرلمان بداية من الأحد

مشاريع 3 قوانين أمام نواب البرلمان بداية من الأحد

التقاعد بقطاع التربية

التقاعد بقطاع التربية

“السانكيام” الجديد اختياريّ أو حذفه واعتماد التقييم الثلاثي

“السانكيام” الجديد اختياريّ أو حذفه واعتماد التقييم الثلاثي

وصول باخرة جديدة من العجول البرازيلية

وصول باخرة جديدة من العجول البرازيلية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد