ترقية استثنائية لموظفي مصالح مفتشية العمل

وافق الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على ملف الترقية الاستثنائية لموظفي مصالح مفتشية العمل، وشملت الترقية 441 منصب مالي، بعنوان السنة المالية لسنة 2023.

وأكدت وزارة العمل، في مراسلة بعثت بها إلى المفتشين الجهويين للعمل، بتاريخ 24 مارس الماضي، اطلعت عليها “الشروق”، أن الموافقة تمت عقب المراسلات السابقة والمتعلقة بكافة المجهودات المبذولة من أجل تمكين مستخدمي المفتشية العامة للعمل من الاستفادة من الترقية الاستثنائية.

وأفادت الوزارة بأن مصالح الوزير الأول قد وافقت على ملف الترقية الاستثنائية، وذلك بمناسبة الاجتماع المنعقد، بتاريخ 20 مارس الماضي، بحضور المفتش العام للعمل وممثلي قطاع الوظيفة العمومية وممثل وزارة المالية، وتحت إشراف مصالح الوزير الأول.

وأوضحت الوزارة كذلك أن الترقية الاستثنائية، شملت التحويل التلقائي لـ441 منصب مالي من بينها 388 مخصصة للرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل، و53 منصبا ماليا مخصصا للرتب المنتمية للأسلاك المشتركة، قصد مباشرة إجراءات الترقية بعنوان السنة المالية لسنة 2023.