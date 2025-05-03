ترقية الصحافة الحرة والمسؤولة من أولويات السلطات العليا

لتكون عمادا لممارسة ديمقراطية محمية من الانحراف... مزيان:

جدد وزير الاتصال، محمد مزيان، السبت بالجزائر العاصمة، التأكيد على الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للصحافة الوطنية ومهن الإعلام والاتصال.

وفي كلمة له خلال احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أشرف عليها الوزير الأول، نذير العرباوي، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، أبرز الوزير “الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية للصحافة الوطنية ومهن الإعلام والاتصال”، مشيرا إلى أن “خير دليل على ذلك، إرساءه لتقليد تنظيم لقاءات صحفية دورية لتنوير الرأي العام حول المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية على مختلف الأصعدة”.

وأضاف في ذات السياق أن “السلطات العليا في البلاد جعلت من بين أولوياتها، ترقية البيئة الإعلامية لأجل صحافة حرة ومسؤولة تتميز بالتعددية والاستقلالية واحترام قواعد الاحترافية وآداب وأخلاقيات المهنة، لتكون عمادا لممارسة ديمقراطية محمية من جميع أشكال الانحراف”.

واستعرض الوزير أهم المكاسب التي حققها القطاع في الفترة الأخيرة، مبرزا حرص الدولة على إعادة بعث صندوق دعم الصحافة لجعله “آلية تعول عليها لتجسيد سياستها في مجال دعم الصحافة بمختلف أشكالها وترقيتها وتطوير مهارات الصحفيين ومختلف الفاعلين في مهن الصحافة”، مع “الحرص على تعميم الجهات المستفيدة من دعم الصندوق ليضم كل وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية والمكتوبة، سواء كانت عمومية أو خاصة، حتى يتسنى للإعلام الوطني أداء دوره المحوري عبر إنتاج مضامين إعلامية ذات جودة”.

وفي سياق ذي صلة، ذكر مزيان بصدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس وأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصرى، ما يمكنها من “أداء مهامها في الآجال القريبة ويسمح بضبط النشاط السمعي البصرى بما يخدم المهنة والمتلقي على حد سواء”.

وأعلن بالمناسبة عن إطلاق الوزارة للمنصة الالكترونية التفاعلية “أنت تسأل ووزارة الاتصال تجيب”، في خطوة ترمي إلى “تعزيز التواصل والانفتاح مع مختلف الفاعلين في الساحة الإعلامية والارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وتعزيز مصداقيته”.

كما عرج الوزير على الحرب الإعلامية الموجهة ضد الجزائر والتي تستهدف -كما قال- تشويه صورة الجزائر وتعطيل مسيرتها التنموية وخلق البلبلة فيها من خلال الترويج لأخبار كاذبة ومضللة.

وجدد، في هذا الصدد، دعوته إلى الإعلام الوطني للتكتل من أجل “التصدي لهذا العدوان الإعلامي الصارخ، ضمن الجبهة الإعلامية الموحدة”، مشيدا بتجاوب الأسرة الإعلامية الوطنية مع هذا المسعى.

وقال بهذا الخصوص أن “الوعي الذي أبان عليه مهنيو قطاع الإعلام والاتصال كان في مستوى تحديات الوضع ومتطلبات المرحلة التاريخية الحساسة التي نعيشها”، مشيرا إلى أن “الورشات التي فتحها القطاع وتلك التي سيتم فتحها في المستقبل القريب، تحتاج إلى التزام ودعم الأسرة الإعلامية للدفع بالمنظومة الإعلامية الوطنية إلى الرقي بما يضمن لها أداء مهامها باحترافية وعلى أكمل وجه”.