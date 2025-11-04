-- -- -- / -- -- --
ترقية المركز الجامعي مرسلي عبد الله الى جامعة تيبازة

ترقية المركز الجامعي مرسلي عبد الله الى جامعة تيبازة
بداري في جامعة تيبازة، 4نوفمبر 2025.

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، بولاية تيبازة على مراسم ترقية “المركز الجامعي مرسلي عبد الله” الى “جامعة تيبازة” بعد تجسيد جملة من الشروط والمعايير الهيكلية والبداغوجية والبحثية المطلوبة في هذا الشأن.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، يقتضي المرسوم التنفيذي رقم 25-267 المؤرخ في 07 أكتوبر 2025 المتضمن إنشاء جامعة تيبازة، إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “جامعة تيبازة” تتكون من ست كليات، هي كلية العلوم وكلية علوم الطبيعة والحياة وكلية الآداب واللغات وكلية الحقوق وكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

كما تفقد الوزير خلال زيارة العمل التي قام بها لجامعة تيبازة، حاضنة هذه المؤسسة وقام بزيارة مكاتب أصحاب المشاريع الوطنية ومعرض يخص بعض المشاريع المبتكرة بقاعة التكوينات، على غرار مشروع مركز الدعم التكنولوجي والابتكار وانجازات المركز الجامعي في مجال التصنيفات الدولية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بداري أن مسار ترقية المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة الى مصاف جامعة تيبازة يعد “نموذجا ناجحا يقتدى به في مجال تشجيع المقاولاتية والابتكار واقتصاد المعرفة”، معتبرا أن هذه الجامعة أصبحت “قاطرة خلاقة للثروة”.

وأضاف أن المركز الجامعي لتيبازة تمكن خلال عام واحد فقط، من إنشاء 31 مؤسسة مصغرة و14 براءة اختراع و3 أوسمة لابل، فضلا عن استعداداته بعد أن تحول إلى جامعة، للترقية من خلال مثابرة اجتهاد الطواقم البيداغوجية والطلابية والادارية.

كما دعا الوزير بالمناسبة الى “مواصلة هذا المسار الثري لبناء جزائر جديدة ومنتصرة، والحرص على تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية لجعل الجامعة منبرا للعلم والمعرفة وخلق الثروة”، حسب المصدر ذاته.

