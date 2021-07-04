ترقية امرأة جديدة إلى جنرال في الجزائر

حصلت امرأة جديدة في المؤسسة العسكرية الجزائرية، الأحد، على ترقية، من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، وذلك في خطوة مميزة نحو تمكين المرأة.

وقد تمت ترقية العقيد صورية عيساوي إلى عميد (جنرال)، خلال الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقصر الشعب.

والعقيد عيساوي كانت تشغل منصب ممثلة مكتب التعليم العسكري لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

يذكر أنه في العام 2017 تم تقليد رتبة لواء للعميد “بودواني فاطمة” وهي أول امرأة ترقى إلى هذه الرتبة في صفوف الجيش الوطني الشعبي.