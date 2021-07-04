-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الطقس: موجة حر تفوق الـ 48 درجة عبر عدة ولايات
جواهر

ترقية امرأة جديدة إلى جنرال في الجزائر

نادية شريف
  • 244
  • 0
ترقية امرأة جديدة إلى جنرال في الجزائر

حصلت امرأة جديدة في المؤسسة العسكرية الجزائرية، الأحد، على ترقية، من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، وذلك في خطوة مميزة نحو تمكين المرأة.

وقد تمت ترقية العقيد صورية عيساوي إلى عميد (جنرال)، خلال الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقصر الشعب.

والعقيد عيساوي كانت تشغل منصب ممثلة مكتب التعليم العسكري لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

يذكر أنه في العام 2017 تم تقليد رتبة لواء للعميد “بودواني فاطمة” وهي أول امرأة ترقى إلى هذه الرتبة في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

مقالات ذات صلة
إسبانيا تطلق إسم المناضلة الصحراوية أميناتو حيدر على إحدى ساحاتها

إسبانيا تطلق إسم المناضلة الصحراوية أميناتو حيدر على إحدى ساحاتها

الغنوشي يعلن دعمه لعبير موسى ويندد بالاعتداء عليها

الغنوشي يعلن دعمه لعبير موسى ويندد بالاعتداء عليها

كورونا يفتك بالأمينة العامة لولاية غليزان

كورونا يفتك بالأمينة العامة لولاية غليزان

ما حقيقة الفيديو المنتشر لرئيسة إيطاليا ترد على ماكرون!

ما حقيقة الفيديو المنتشر لرئيسة إيطاليا ترد على ماكرون!

الممثلة الفرنسية “بريجيت باردو” منزعجة من حملة “القالوفة” في الجزائر

الممثلة الفرنسية “بريجيت باردو” منزعجة من حملة “القالوفة” في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد