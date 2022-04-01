ترقية تدريس التاريخ في المناهج التربوية

خلال المراحل التعليمية الثلاث... مختصون يؤكدون:

شدد مشاركون في ختام أشغال الندوة الجهوية الرابعة التي ضمت ولايات الوسط حول الذاكرة الوطنية، والتي احتضنتها الجمعة ولاية البليدة، على ضرورة الاهتمام والعناية بتدريس التاريخ في المناهج التربوية ومنحه المكانة اللائقة.

وركزت التوصيات على ضرورة الاهتمام والعناية بتدريس التاريخ ومنحه المكانة اللائقة في المناهج التربوية في المراحل التعليمية الثلاث بما فيها المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس القرآنية.

كما تمت الدعوة أيضا إلى رفع معامل مادة التاريخ في المناهج التعليمية واقتراح إدراجها كمادة أساسية في الامتحانات النهائية، فضلا عن البحث عن الطرق الأنجع لتقريب الطفل من الذاكرة الوطنية من خلال القصص القصيرة والرسوم المتحركة وخاصة التطبيقات الرقمية الحديثة.

وفي إطار ذات الأهداف الرامية إلى ترسيخ عناصر الذاكرة الوطنية لدى جيل المستقبل، تضمنت التوصيات اقتراح تنظيم زيارات لمختلف المعاهد والمتاحف التاريخية والثقافية لفائدة تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

من جهة أخرى، تم التأكيد على دور الذاكرة الوطنية في دعم جهود المؤرخين الجزائريين في كتابة التاريخ الوطني بمختلف مراحله ودفعهم إلى اعتمادها كمصدر من المصادر الأساسية في كتابة التاريخ إلى جانب التأكيد على ضرورة تبني منهجية موحدة في كتابة تاريخ الجزائر بأقلام ومعطيات جزائرية.

كما تضمنت التوصيات جملة من الاقتراحات التي من شأنها الحفاظ على الذاكرة الوطنية والتعريف بها على غرار اقتراح إنشاء ميثاق المتخصصين في التاريخ حفاظا على الذاكرة والوحدة الوطنية وكذا تأسيس مهرجان محلي مشترك للتعريف بالذاكرة الوطنية.