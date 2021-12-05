ترقية تصنيف الجامعات الجزائرية دوليا.. بن زيان يعلن عن الوصفة

أكد وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، أن الترقيات التي تستفيد منها هيئة التأطير البيداغوجي، من شأنها ترقية الأداء العلمي للجامعات الجزائرية وتحسين ترتيبها العالمي.

وأوضح الوزير في كلمة له خلال الإعلان عن نتائج الدورة الـ46 للجنة الجامعية الوطنية لترقية الاساتذة المحاضرين صنف “أ” إلى مصف أستاذ التعليم العالي، والتي اسفرت عن ترقية 920 استاذا أن “الترقيات التي تستفيد منها هيئة التأطير البيداغوجي في كل الميادين والفروع والتخصصات فرصة لترقية الاداء البيداغوجي والعلمي للجامعة الجزائرية”.

كما ستكون هذه الترقيات “دعما للجامعة الجزائرية سواء فيما يتعلق بتحسين ترتيبها العالمي ومرئيتها ومقروئيتها أو فيما يتعلق بدعم التكوين والبحث العلمي من خلال ما تنتجه هذه النخب من أبحاث ومقالات علمية يتم نشرها في مجلات وطنية ودولية مشهود لها بالجدية والأصالة”.

ولتحقيق الجودة في التعليم العالي، اعتبر الوزير ان هذا المستوى يتحقق بالاعتماد على” أساتذة مؤهلين علميا لإنتاج المعرفة والعلوم والتجارب الميدانية وبراءات الاختراع والاكتشافات وبعد النظر” بالإضافة إلى” العمق في التفكير والتحليل، خدمة الفرد والمجتمع” .

وبالمناسبة، قدم الوزير نتائج الدورة الـ 46 للجنة الجامعية الوطنية والتي اسفرت عن ترقية 920 استاذ محاضر صنف” أ” إلى مصف أستاذ التعليم العالي، من بين 1004 ملف أودع عبر المنصة الرقمية، مشيرا إلى أن نسبة النجاح بلغت 76.20 بالمئة في مختلف الميادين.

وتتوزع هذه النسبة -يقول الوزير- بين فروع العلوم والتكنولوجيا بنسبة 83.60 بالمئة أي ما يعادل 331 استاذ.

وفروع العلوم الانسانية والاجتماعية بنسبة نجاح بلغت 70.61 بالمئة وهو ما يمثل 370 استاذ.

في حين بلغ عدد ملفات الترشح المرفوضة 84 ملف بسبب عدم توفر الشروط القانونية.

أما العدد الاجمالي للملفات المؤجلة بعد التقويم -يضيف الوزير- بلغ 219 ملف بنسبة بلغت 23.80 بالمئة.

وقد سمحت هذه الترقيات بارتفاع تعداد هيئة المؤطرين الجامعيين إلى 10.260 استاذ التعليم العالي.