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ترقية سفيري الجزائر بألمانيا ورومانيا إلى مبعوثين خاصين

الشروق أونلاين
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ترقية سفيري الجزائر بألمانيا ورومانيا إلى مبعوثين خاصين

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتعلق بترقية سفيري الجزائر بألمانيا ورومانيا إلى مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 سبتمبر 2021 تعيين سفير الجزائر بألمانيا نورالدين عوام وسفيرة الجزائر برومانيا طاوس حدادي مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

كما جاء في المرسوم  تعيين نورالدين عوام  مبعوثا خاص بالقضية الفلسطينية والشرق الأوسط وقضية ليبيا.
وكما جاء فيه أيضا تعيين طاوس حدادي مبعوثا خاص مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج.

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