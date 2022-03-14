ترقية شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي

العمل على رفع نسبة الالتحاق بالشعبتين

عبرت وزارة التربية عن تمسكها بخيار ترقية شعبتي الرياضيات والتقني رياضي، ورفع نسبة الالتحاق بالشعبتين لدى التلاميذ، مع الحرص على اتخاذ تدابير تحفيزية تشجع التلاميذ على التوجه نحو هاتين الشعبتين، عن طريق تنظيم منافسات بين التلاميذ داخل القسم الواحد بعنوان “الرياضيات توحدنا”.

وأوضحت الوزارة الوصية في بيان لرئيس الديوان يحمل رقم 324 مؤرخ في 9 مارس الجاري، بأنه في إطار النهوض بالتعليم العلمي والتكنولوجي وترقية الرياضيات لما لها من دور بارز في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى التفوق في مختلف المجالات الهامة التي تمس حياة البشر، وتنمية الكفاءات لدى الأجيال الصاعدة، فإن مديري التربية للولايات مطالبون باتخاذ جملة من التدابير والنشاطات لتحفيز التلاميذ على التوجه نحو شعبتي “رياضيات” و”التقني رياضي” بترغيبهم وتحبيبهم في المادة، عن طريق تنظيم معرض يبرز أهمية الرياضيات فيما وصل إليه الإنسان من تقدم علمي وتكنولوجي في كل مجالات الحياة، وعلاقة الرياضيات بالمواد التعليمية الأخرى كالفيزياء والكيمياء، مع تنظيم ندوات ومحاضرات ينشطها مفتشو وأساتذة المادة وأهل الاختصاص حول توظيف الرياضيات في الحياة اليومية في إطار اقتصاد المعرفة.

وأشار البيان إلى ضرورة تنظيم منافسات بين التلاميذ داخل القسم الواحد، مثل إعداد مقالة حول أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية، ونشر أحسن مقالة في الفضاء المخصص لذلك، وتنظيم منافسات علمية وفكرية وأسئلة في الرياضيات والحساب الذهني وألغاز قائمة على الرياضيات، بين الأقسام داخل المؤسسة التربوية، مع تكريم التلاميذ المتميزين من طرف مدير وأساتذة المؤسسة. وكذا إنجاز نشاطات رياضية متنوعة من قبل التلاميذ مثل تكليفهم بتصميم مبنى أو جسر أو منزل بأشكال هندسية.

وألحت الوزارة على مديري التربية، ضرورة إحياء اليوم العالمي للرياضيات المصادف لـ14 مارس من كل سنة، وإيلائه العناية المستحقة في الفترة بين 13 و17 مارس الجاري، من خلال برمجة نشاطات ملائمة حسب إمكانيات كل مؤسسة تربوية بإشراك كافة أفراد الجماعة التربوية، لتحقيق الأهداف المتوخاة من الاحتفاء بهذا اليوم العالمي، وموافاة مديريات التعليم بتقرير مفصل حول مجريات الاحتفاء مع التركيز على النشاطات المتميزة والبارزة.