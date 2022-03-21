ترقية قرابة 2000 موظف في قطاع التجارة

ممن تجاوزت خبرتهم المهنية 10 سنوات

كشفت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة عن قرار ترقية 1962 موظف ممن تجاوزت خبرتهم المهنية 10 سنوات لغاية ديسمبر 2020، والذي اتخذته وزارة التجارة وترقية الصادرات بعد مباحثات مع ممثلي العمال.

وأكدت النقابة في بيان لها أن النضال العمالي مكّن من ترقية 1962 موظف لهم خبرة لأكثر من 10 سنوات لغاية ديسمبر 2020، في انتظار ترقية زملائهم الذين أكدوا أن القانون الأساسي لسنة 2009 أجحف حقهم، وكشفت أنها تحصلت على موافقة وزارة التجارة على إعادة فتح الامتحانات المهنية أمامهم، في حين ستطالب برخصة أخرى في الأيام القادمة، في وقت أنهت الصيغة النهائية التوافقية للقانون الأساسي بين مصالح الوزارة والنقابة، في انتظار دعوة مصالح الوظيفة العمومية لمناقشته.

وبالنسبة لمنحة صندوق المداخيل التكميلية، أوضح البيان أن الإطار القانوني مهيأ للرفع من قيمتها، حيث تعددت مصادر مداخيل هذا الصندوق، زيادة على استرجاع مداخيل الغرامات القضائية التي تساهم بشكل كبير ومباشر في نقلة نوعية لقيمتها.