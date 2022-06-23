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الجزائر

ترقية لاعب دولي جزائري إلى صنف أكابر نادي ليون

علي بهلولي
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ترقية لاعب دولي جزائري إلى صنف أكابر نادي ليون
يانيس لاغا يحمل شارة قائد المنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 18 سنة.

أمضى اللاعب الدولي الجزائري الفتيّ والواعد يانيس لاغا، الخميس، عقدا احترافيا مع أكابر نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

ومعلوم أن المهاجم لاغا ينشط ضمن صفوف المنتخب الوطني الجزائري، لِفئة أقلّ من 18 سنة.

وبلغت مدّة العقد ثلاثة مواسم من الآن، عِلما أن يانيس لاغا كان من قبل ينتمي إلى الفريق الرّديف (الأواسط) لِنادي ليون الفرنسي، المدرسة الرياضية التي التحق بها عام 2016.

وجاءت الترقية إلى صنف الأكابر لِنادي ليون الفرنسي، بعد يومَين فقط من احتفال يانيس لاغا بِعيد ميلاده الـ 18.

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