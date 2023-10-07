ترقية مستخدمي التربية إلى 15 رتبة عن طريق التأهيل

إيداع ملفات الترشح في الفترة من 3 إلى غاية 19 أكتوبر

أعلنت وزارة التربية الوطنية من خلال مديرياتها الولائية، عن الشروع في ترقية مستخدميها إلى 15 رتبة إدارية عليا، وذلك عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، خاصة بعد الانتهاء من مرحلة الترقية عن طريق الامتحان المهني، إذ دعت المعنيين إلى إيداع ملفات الترشح في الفترة بين 3 و19 أكتوبر الجاري على مستوى مصالح مديريات التربية للولايات المختصة.

ووجهت مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، مراسلة إلى مديري مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط، مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومفتشي التغذية المدرسية، تحثهم من خلالها على ضرورة الحرص على دعوة جميع الموظفين المرسمين في رتبهم الحالية المستوفين شرط الأقدمية المطلوبة والمنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بكل رتبة، إلى تقديم ملفات الترشح كاملة في فترة زمنية لا تتجاوز 17 يوما، وذلك ابتداء من تاريخ 3 أكتوبر الجاري، شرط احترام السلم الإداري، وذلك لكي يتسنى لهم الاستفادة من الترقية إلى الرتب العليا عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أي دراسة الملف، خاصة في الوقت الذي أنهت الوزارة الوصية المرحلة الأولى من عملية الترقية عن طريق الامتحان المهني أي “الاختبارات الكتابية”.

وطلبت المصالح نفسها من مديري المؤسسات التعليمية أو المسؤول المباشر، السهر على القيام بعدة أعمال قبل إرسال ملفات المترشحين إلى المصالح المختصة، ويتعلق الأمر بضرورة مراقبة ملفات المعنيين مراقبة دقيقة والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة للترقية، إلى جانب المصادقة على نسخ الوثائق المكونة للملف، بالإضافة إلى ضبط ومراقبة استمارة المعلومات والتأكد من وجود النقطة الإدارية والتقنية، فضلا على ملء المقياس الخاص بالتسجيل لكل مترشح، علاوة على إيداع ملفات المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لدى مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، بالبريد المحمول دفعة واحدة، مع تخصيص جدول إرسال لكل رتبة، والحرص على ذكر كل الوثائق المكونة للملف واحترام الآجال المحددة.

خبرة 12 سنة لأساتذة الابتدائي للترقية إلى “مساعد مدير”

وعن شروط الترشح، أشارت المصالح نفسها، إلى أنه سيتم ترقية المترشحين إلى 15 رتبة إدارية عليا، إذ سيستفيد أساتذة المدرسة الابتدائية ومستشاري التغذية المدرسية، والذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذا معلمي المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 12 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من الترقية إلى رتبة “مساعد مدير مدرسة ابتدائية”.

وبخصوص الترقية إلى رتبة “مقتصد رئيسي”، أوضحت الوزارة بأن العملية ستخص فئة المقتصدين الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حين سيستفيد نواب المتقصدين المسيرين والذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، إلى رتبة “مقتصد”.

10 سنوات لترقية أساتذة الثانوي إلى رتبة ناظر

وأما فيما يتعلق بالترقية إلى رتبة “ناظر ثانوية”، أضافت الوصاية إلى أنه سيتم فتح المجال أمام فئة أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المستشارين الرئيسيين للتربية حاملو شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، ويثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وينحدرون من أسلاك التعليم.

وفيما يخص الترقية إلى رتبة “مستشار التربية”، أكدت الوزارة الوصية على أن باب الترشح، سيفتح أمام أساتذة التعليم المتوسط والذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذا أمام المشرفين الرئيسيين للتربية وأساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون 12 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

وفي المقابل، سيتم ترقية مشرفي التربية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى رتبة “مشرف رئيسي للتربية”، ليتم ترقية المساعدين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى رتبة “مشرف تربية”، شريطة إخضاعهم للتكوين في وقت لاحق، إلى جانب استفادة مساعدي التربية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة من الترقية إلى رتبة “مساعد رئيسي للتربية”.

وأما بالنسبة لفئة “الملحقين بالمخابر” والذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، فإنهم سيستفيدون من الترقية إلى رتبة “ملحق رئيسي بالمخبر” مع ضرورة إخضاعهم للتكوين، إلى جانب ترقية ملحقي الإدارة الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى رتبة “ملحق رئيسي للإدارة”.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم ترقية أيضا فئة “الكتاب” والذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى رتبة “كاتب مديرية” شرط إخضاعهم للتكوين، إلى جانب ترقية أعوان حفظ البيانات الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى رتبة “كاتب”.

ترقية العمال المهنيين إلى رتبة عامل خارج الصنف

وبشأن العمال المهنيين من الصنف الأول الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل، فإنهم سيستفيدون من الترقية إلى رتبة “عامل مهني خارج الصنف”، في مقابل ترقية العمال المهنيين من الصنف الثاني الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل إلى رتبة “عامل مهني الصنف الأول”.

وفي نفس السياق، لفتت الوزارة إلى أن خريجي جامعات التكوين المتواصل، مطالبون وجوبا بإرفاق شهادة مدرسية وشهادة النجاح للدخول لجامعة التكوين المتواصل مع المؤهل المطلوب في الملف، في حين أن خريجي معاهد التكوين ملزمون بإرفاق شهادة مدرسية ومدة التكوين مع المؤهل المطلوب في الملف.