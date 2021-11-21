ترقية 100 باحث دائم إلى رتبة مدير بحث وأستاذ بحث “أ”

بن زيان أعلن عن نتائج الدورة 24

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج الدورة الرابعة والعشرين للجنة الوطنية لترقية الباحثين الدائمين، حيث تمت ترقية 50 مترشحا من رتبة أستاذ بحث قسم “أ” إلى رتبة مدير بحث من مجموع 62 مترشحا، وترقية 50 مترشحا من رتبة أستاذ بحث قسم “ب” إلى رتبة أستاذ بحث قسم ” أ” من مجموع 60 مترشح.

وأكد بن زيان الأحد خلال إشرافه على الدورة “24” بمقر الوزارة ببن عكنون على أن هذه الترقية تدخل في إطار متابعة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وسهره على المسار المهني للباحث الدائم، باعتباره الركيزة الأساسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا تشجيع الامتياز والتفوق ، وهو مايسمح- حسبه- ببروز باحثين متميزين ورفع قدرات الإنتاج العلمي والبحث التطويري, كما يعزز القاعدة البحثية كثابت أساسي واستراتيجي للتنمية الوطنية.

وقال الوزير بأن هذه الدورة تختلف عن سابقتها ، إذ جرت بشكل رقمي وهو ما يدخل في إطار تحسين حوكمة نشاطات القطاع المختلفة، وتقريب الخدمات من أفراد الأسرة الجامعية، فضلا عن تخفيف الأعباء على الباحثين الدائمين عبر كل مراكز البحث ووحداته التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أو التي تحت وصاية قطاعات وزارية أخرى.

وأفاد بن زيان -حسب بيان الوزارة- بأن عدد الذين استفادوا من الترقية في الصنفين وصل 100 أستاذ من مجمل 122 مترشح في الفئتين، وهذا مقارنة بالدورة السابقة ، وهذا نظرا لانخراط الباحثين الدائمين في عملية التحول نحو الرقمنة ، وهو ما سيسمح -يقول الوزير- بالرفع من عدد مؤطري البحث من مصف مدير بحث وأساتذة بحث قسم “أ” الذي انتقل من 505 مدير بحث وأستاذ بحث “أ” إلى 605 من مجموع الباحثين الدائمين البالغ عددهم 2199باحث دائم في كل مراكز البحث ووحداته.