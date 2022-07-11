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الجزائر

ترقية 1249 مُحاضر إلى مصاف الأستاذية

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ترقية 1249 مُحاضر إلى مصاف الأستاذية
أرشيف
عبد الباقي بن زيان

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن العدد الإجمالي للأساتذة من المصف العالي يقدر بـ27780 أستاذ، أي ما يعادل 47 بالمائة من إجمالي هيئة التدريس الدائمة.

وأوضح الوزير خلال لقاء خصص للإعلان عن نتائج الدورة الـ47 للجنة الجامعية الوطنية لترقية الأساتذة المحاضرين “أ” إلى مصف الأستاذية، أن عدد الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم العالي خلال هذه الدورة بلغ 1249 أستاذ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للأساتذة من المصف العالي إلى 27780، أي ما يعادل 47 بالمائة من إجمالي هيئة التدريس الدائمة.

وأبرز بن زيان أن هذه الدورة “تميزت بوضع شبكة تقييمية تقترب من الشبكة المتعارف عليها دوليا”، والتي جاءت –مثلما قال– “استجابة لانشغالات الأساتذة والباحثين في الميدان”. وذكر في نفس السياق أنه تم “تطبيق المعايير الجديدة الخاصة بالترقية على جميع المترشحين، مع مراعاة خصوصية ميادين التكوين وطبيعة البحوث والتخصصات بين العلوم والتكنولوجيا من جهة وبين العلوم الإنسانية والاجتماعية من جهة أخرى”.

كما أشار إلى أن استعمال الرقمنة في جميع مراحل عمليات الترقية ساهم في إنجاح هذه الدورة وتكريس مبدأ الشفافية والنوعية في معالجة ملفات المترشحين، وذلك من خلال “تسهيل الإجراءات وتبسيطها” بالنسبة للمترشحين والخبراء. وأضاف الوزير أنه رغم تحيين شبكة التقييم الوطنية فإن عدد المترشحين والناجحين تضاعف مقارنة بالدورات السابقة، وذلك بفضل “تبني القطاع لعملية الرقمنة في مختلف مراحل هذه الترقيات وانخراط الأسرة الجامعية في هذه العملية”.

ودعا السيد بن زيان الأساتذة إلى “مضاعفة الجهود والمثابرة في الأعمال والبحوث من أجل رفع التحديات والمساهمة في تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.

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