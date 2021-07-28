ترقية 8 آلاف أستاذ وإداري قبل الدخول المقبل

الإعلان عن نتائج الامتحان المهني الخميس

تفرج الخميس وزارة التربية الوطنية عن نتائج الناجحين في الامتحان المهني للترقية إلى الرتب الإدارية العليا بعنوان 2021، إذ سيتم ترقية 8 آلاف موظف على المستوى الوطني، والذين سيستفيدون من زيادات في الرواتب.

وقالت مصادر “الشروق” إن مراكز التجميع قد أنهت كل العمليات المرتبطة بإغفال أوراق إجابات المترشحين الذين شاركوا في الامتحان المهني الداخلي للترقية إلى المناصب الإدارية، والذي تم برمجته في الـ10 جويلية الجاري، إذ سيتم نشر قوائم الناجحين الخميس عبر مديريات التربية للولايات، على اعتبار أن طبيعة الامتحان داخلي، ليتم البدء في تطبيق الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقية 8 آلاف مستخدم على المستوى الوطني إلى 20 رتبة إدارية عليا، أبرزها مدير مؤسسة تربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، نظار ومشرفين تربويين، على أن يستفيد المعنيون من زيادات في الرواتب بناء على قوانين الجمهورية سارية المفعول.