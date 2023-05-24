“ترقيم” السكنات الوظيفية لمستخدمي التربية لمنع البزنسة

أوامر باستكمال العملية خلال 44 يوما

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها التنفيذيين بضرورة الشروع في عملية “ترقيم” السكنات الوظيفية لمستخدمي القطاع، في أجل أقصاه 29 جوان الداخل، كإجراء تنظيمي من شأنه تسهيل تحديد موقع أي سكن وظيفي تحديدا واضحا، وكذا لتطهيرها من الغرباء ومنع البزنسة، كما تم ابتكار “لوحات ترقيم” لكافة أنواع صيغ المساكن المتوفرة وتم تطويرها بمواصفات موحدة.

وطلبت المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم بوزارة التربية الوطنية، في منشور وزاري يحمل الرقم 369 مؤرخ في 17 ماي الجاري وقعه مدير الموارد المالية والمادية صالح قرعيش، من مديريها الولائيين ضرورة التقيد بتنفيذ مجموعة من الترتيبات والضوابط على أرض الواقع والمتعلقة بتخصيص رقم لكل سكن وظيفي، وذلك من خلال ترقيم المساكن حسب تواجدها، سواء كانت داخل عمارة سكنية ذات طوابق أو خارجها، والتي تعرف في هذا المنشور بالسكنات الفردية.

وأوضحت نفس المديرية، بأن ترقيم كل سكن وظيفي يتكون من أربعة أرقام، بالنسبة للسكنات الوظيفية المتواجدة في عمارة ذات طوابق، ويتم تشكيله من رمز طبيعة البناية السكنية المتواجدة بها الذي يرمز له بواحد “1”، ورقم العمارة ورقم الطابق، إضافة إلى موقع السكن بالنسبة للسكنات التي تقع معه في نفس الطابق المتواجد به.

هكذا يتم “ترتيب” السكنات والسكنات الفردية

وأشارت المديرية ذاتها إلى أنه يقصد بموقع السكن “ترتيبه” داخل السكنات المتواجدة معه في نفس الطابق، حيث يمنح رقم واحد للسكن الأول المتواجد على يمين مدخل العمارة أو نهاية السلالم بالنسبة للمساكن غير المتواجدة بالطابق الأرضي، ثم رقم “2” بالنسبة للسكن الذي يليه وهكذا، أي ترتيب السكنات المتواجدة في نفس الطابق من اليمين إلى اليسار، حسب موقعها بالنسبة لمدخل العمارة، وعلى سبيل المثال، فسكن وظيفي متواجد في الطابق الثاني بعمارة تحمل رقم واحد، وموقعه “ترتيبه” الثالث بالنسبة للسكنات المتواجدة معه في نفس الطابق، يكون ترقيمه على النحو التالي: 1123.

وبالنسبة “للسكنات الفردية”، لفتت نفس المصالح إلى أنها ترقم بشكل تسلسلي، يتكون ترقيمها من أربعة أرقام، مشكل من رمز طبيعة البناية السكنية المتواجد بها الذي يرمز له باثنين “2”، ورقم صفر، وموقع السكن الفردي بالنسبة للسكنات الفردية المتواجدة معه في نفس المؤسسة، وتكون على الشكل الآتي، السكن الفردي الأول يمنح له الترقيم 2001، ثم السكن الفردي الثاني يمنح له الترقيم 2002، وهذا إلى غاية الوصول إلى السكن الفردي الـ10، الذي يمنح له الترقيم 2010.

الممنوع والمسموح في “ترقيم” السكنات

وألحت المصالح ذاتها على أهمية تخصيص رقم واحد ووحيد لكل سكن وظيفي، حيث لا يمكن أن تحصل عمارتان أو أكثر تابعتان لنفس المؤسسة التعليمية على نفس الرقم، كما لا يمكن أن يكون لعمارة أو مبنى واحد أكثر من رقم، فيما دعت إلى تخصيص رقم واحد ووحيد لكل سكن وظيفي، حيث لا يمكن أن يحمل سكنان وظيفيان أو أكثر تابعان لنفس المؤسسة التعليمية نفس الرقم، كما لا يمكن أن يكون لسكن وظيفي واحد أكثر من رقم، على أن ترقم السكنات الوظيفية المتواجدة بنفس المؤسسة ترقيما تسلسليا.

وبالنسبة للسكنات المتواجدة في عمارة ذات طوابق، أكد المنشور على أن السكن الوظيفي المتواجد بعمارة ذات طوابق يتشكل من رقم واحد، الذي يمثل رمز طبيعة البناية السكنية “عمارة”، ورقم العمارة ابتداء من رقم واحد، ورقم الطابق وموقع السكن بالنسبة للسكنات التي تقع معه في نفس الطابق المتواجد به، على سبيل المثال فالسكن الوظيفي المتواجد بعمارة رقم واحد وفي الطابق الثاني، وموقعه الثالث بالنسبة للسكنات المتواجدة معه في نفس الطابق، يكون ترقيمه هو 1123.

هكذا “ترقم” المساكن تحت الأرض

وأما بخصوص السكنات المتواجدة في طوابق تقع تحت الطابق الأرضي، أوضح المنشور بأنه بالنسبة للطابق الواقع تحت الأرض يمنح له رقم تسعة “9”، ويتم اعتماد نفس طريقة ترقيم السكنات المتواجدة داخل الطوابق التي تقع فوق مستوى الأرض.

وفيما يتعلق بالسكنات المتواجدة في طوابق تقع فوق الطابق الأرضي، لفتت الوصاية إلى أنه يمنح للطابق الأرضي من العمارة رقم صفر، وللطابق الأول رقم واحد، وللطابق الثاني وهكذا، في حين يمنح السكنات التي توجد في نفس الطابق داخل العمارة، أرقاما بداية من اليمين، وذلك من الرقم واحد، ثم الرقم 2 ثم الرقم 3 وهكذا، وتتكرر تلك الأرقم بالنسبة لكل طابق.

“لوحات ترقيم” للمساكن الوظيفية بمواصفات موحدة

وأما عن “لوحات الترقيم”، أوضحت الوزارة بأنه يخصص لكل سكن وظيفي “لوحة ترقيم“، تشتمل على مجموعة من المواصفات، ويكون رقم العمارة أو السكن المكتوب كبيرا وظاهرا ويمكن رؤيته بسهولة، وأن تكون خلفية اللوحة متعاكسة من حيث اللون مع لون الكتابة، كما يجب أن يكون لون الكتابة باللون الأسود وخلفية اللوحة باللون الأبيض، كما تكون المادة المستخدمة في صناعة اللوحة باللون الأسود وخلفية اللوحة باللون الأبيض.