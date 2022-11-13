تركا 4 أطفال.. وفاة زوجين فلسطينيين في حادث مروع بميشيغان

لقي زوجان فلسطينيان، السبت، مصرعهما جراء تعرضهما لحادث سير مروع وقع في مدينة آن اربور غرب مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن طبيب الأسنان عمر سالمين وزوجته منال قادري توفيا، تاركين خلفهما 4 أطفال، أصغرهم طفلة عمرها تبلغ من العمر عاماً ونصف العام.

ونعت الجالية العربية في الولايات المتحدة الزوجين، تقديراً لدورهما العلمي والأكاديمي في خدمة البشرية.

ومن المقرر تشييع جثمانهما يوم غد الإثنين من المركز الإسلامي في الضواحي الغربية بولاية ميشيغان.