تركت المحرك مشتغلا.. سيارة تدهس صاحبتها ثلاث مرات

أفادت تقارير إخبارية أن امرأة سويسرية أصيبت بجروح خطيرة بعد أن دهستها سيارتها ثلاث مرات بعد أن تركت المحرك مشتغلا.

وبحسب الشرطة البلدية في مدينة سانت غالن الواقعة في شمال شرق البلاد، فإن المرأة التي تبلغ من العمر 45 سنة ترجلت من سيارته لإخراج شيء من الصندوق الخلفي، لكنها لم توقف تشغيل المحرك، الأمر الذي جعل السيارة تتحرك في الاتجاه الخلفي، خاصة أنها كانت متوقفة في طريق مرتفع قليلا.

وحاولت صاحبة السيارة أن توقفها، لكنها سقطت على الأرض، فدهستها المركبة للمرة الأولى، حسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، وتابعت السيارة اندفاعها، فاصطدمت بأخرى على مسافة قريبة وعادت مجددا في الاتجاه المعاكس، وكانت المرأة لا تزال على الأرض، فدهستها ثانية.

والغريب أن السيارة لم تتوقف، فاصطدمت بالرصيف، وعادت إلى الوراء لتدهس صاحبتها للمرة الثالثة، قبل أن يضع حاجز خشبي حدا لحركتها.

على إثر ذلك، نقلت المرأة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.