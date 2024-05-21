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جواهر

تركيات يطردن سورية من المترو.. ما قصة الاعتداءات على الأجانب في أنقرة؟ (فيديو)

جواهر الشروق
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تركيات يطردن سورية من المترو.. ما قصة الاعتداءات على الأجانب في أنقرة؟ (فيديو)

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة اعتداء نساء تركيات على امرأة سورية وإخراجها بالقوة من المترو مع أطفالها.

ويظهر في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع وأثار تفاعلا، صوت نساء يتناقشن على إثر خلاف، حيث كن يطلبن على ما يبدو من السورية أن تنزل من المترو ولكنها رفضت وتطور الخلاف إلى مشاداة بالأيدي بينها وبين إحدى الراكبات انتهى بطردها رفقة أطفالها خارجا.

نساء تركيات يطردن امرأة سورية من الباص 👇🏿

وقبل هذه الحادثة، انتشر مقطع فيديو لرجل تركي يعتدي على مواطن مصري، ويهدده بالخنق أمام ابنته المقعدة في الشارع العام، ما أثار ردود فعل غاضبة.

وشهدت تركيا عدة حوادث اعتداء ضد سوريين وسياح عرب من جنسيات أخرى، ما أرغم السلطات الأمنية في البلاد على التحرك واتخاذ خطواتٍ ملمّوسة للحدّ من تنامي العنصرية ضد الأجانب.

ويعود سبب الاعتداءات بحسب منظمات تعنى بحقوق اللاجئين إلى حملات التحريض التي تشنها وسائل إعلامٍ محلّية إلى جانب أحزاب سياسية تطالب بترحيلهم إلى بلدهم.

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