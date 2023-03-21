تركيا: أردوغان يترشّح رسميا لرئاسيات ماي 2023

قدّم حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية في تركيا رسميا يوم الثلاثاء، أوراق ترشيح الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان، لخوض الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 14 ماي المقبل.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن وفدا من الحزبين تقدّم بملف ترشيح أردوغان إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة.

وكان أردوغان قد وقع في 10 مارس الجاري، مرسوما يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، من 18 جوان إلى 14 ماي 2023.

ويشغل أردوغان، لاعب كرة القدم ورئيس بلدية إسطنبول السابق، منصب الرئيس في تركيا منذ 2014، بعد رئاسته للوزراء لـ11 سنة بين 2003 و2014.