الانتخابات التركية: استطلاع للرأي يتوقّع نتيجة الجولة الثانية

أظهر استطلاع حديث للرأي في تركيا، تفوّق رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات التركية. على حساب غريمه كمال كليجدار أوغلو.

ويشير الاستطلاع الذي أجراه مركز “بيتيمار” التركي، إلى تفوّق أردوغان بـنسبة 52.19 بالمئة من أصوات الناخبين. مقابل 47.81 لمرشح المعارضة.

ويستعدّ نحو 64 مليون ناخبا للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة هذا الأحد، بعد عدم حصول أيّ من المرشّحين على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى.

وأعلن المرشح الثالث في الانتخابات التركية سنان أوغان يوم الإثنين الماضي، دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية.