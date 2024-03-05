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تركيا: اعتقال 7 أشخاص مشتبه بتجسسهم لصالح الموساد

الشروق أونلاين
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تركيا: اعتقال 7 أشخاص مشتبه بتجسسهم لصالح الموساد
تي. أر. تي
قالت وسائل إعلام تركية نقلا عن السلطات، اعتقال 7 أشخاص مشتبه بتجسسهم لصالح الموساد.

قالت قناة “تي أر تي” التركية اليوم، الثلاثاء 5 مارس، أن مصالح الأمن التركية اعتقلت 7 أشخاص تتهمهم بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية “الموساد”. 

وهذه هي ثالث عملية من هذا النوع تقوم بها تركيا منذ السابع من أكتوبر. فسبق وأوقفت السلطات التركية 33 شخصا للاشتباه بتنفيذهم أنشطة “تجسس دولية” لصالح الموساد بداية السنة الجارية.

حسب نفس المصدر، من بين المعتقلين يوجد موظف سابق تحول إلى رجل تحريات يعمل لحسابه الخاص.

وكان هذا الموظف السابق هو من شكل فريقا، بما في ذلك موظفون، للقيام بجمع المعلومات عن أشخاص وشركات شرق أوسطية في تركيا بناءً على التعليمات التي يتلقاها، ثم تحويل تلك المعلومات إلى الموساد.

وكان مسؤولون أتراك قد حذروا سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، من ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية الموجودين بالأراضي التركية.

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