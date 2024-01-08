تركيا السادسة أوروبيا في مبيعات السيارات الكهربائية

احتلت تركيا المركز السادس على مستوى قارة أوروبا، من حيث مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2023 الماضي 2023.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن اتحاد موزعي السيارات في تركيا، فقد بلغت مبيعات السيارات الكهربائية في بلاد العام الماضي، 65 ألفا و562 سيارة. فيما بلغ عدد السيارات الهجينة 104 آلاف و804 مركبات.

وفي المجمل، حقّق قطاع السيارات في تركيا نموا سنويا بنسبة 57.4 بالمئة. بعد بلوغ مبيعاته رقم مليون و232 ألفا و635 مركبة.

وأصبحت تركيا في المرتبة السادسة على المستوى الأوروبي، في مجال السيارات الكهربائية. متجاوزة دولًا مثل إيطاليا وإسبانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا.​​​​​​​

ولا تزال أوروبا واحدة من أكبر الأسواق لشركات صناعة السيارات الصينية. حيث تمّ شحن ما يقرب من 70 ألف سيارة كهربائية من الصين، إلى دول الاتحاد الأوروبي، في الأشهر الـ7 الأولى من 2023.