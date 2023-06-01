تركيا: الهيئة العليا للانتخابات تعلن النتائج النهائية لرئاسيات 28 ماي

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا يوم الخميس، النتائج النهائية للجولة الثانية لرئاسيات 28 ماي. والتي أسفرت عن فوز رجب طيب أردوغان بـ 52.18 بالمئة من الأصوات، مقابل 47.82 بالمئة لمنافسه كمال كليجدار أوغلو.

وكشف رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية قد بلغت 84.15 بالمئة.

حيث أدلى ما يزيد عن 54 مليون تركي داخل وخارج البلاد بأصواتهم، بين 27 مليون و834 ألفا و589 صوتا، لأردوغان. و25 مليون و504 آلاف و724 صوتا لكليجدار أوغلو.

وانتهت في تمام الخامسة مساء بتوقيت أنقرة، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا.

وحصل رجب طيب أردوغان، على 52.14 بالمئة من أصوات الناخبين، بعد فرز 99 بالمئة من أوراق الانتخاب. مقابل 47.86 لكليجدار أوغلو.

فيديو المليون مشاهدة: أردوغان يحتفل

واحتفل الرئيس التركي بالفوز، بأداء أغنية تراثية مع أنصاره في قلب اسطنبول، قبل أن يتوجّه إلى العاصمة أنقرة، حيث القصر الرئاسي.

وردّد أردوغان كلمات الأغنية التركية:”لمن سمع ولمن لم يسمع، لمن سأل ولمن لم يسأل، نحن نحبه، نحب نحبه”. وهو ما يظهره مقطع فيديو حصل على أكثر من مليون مشاهدة بعد ساعة واحدة.

وفي الجولة الأولى، كان أردوغان قد حظي بـ 49.52 بالمئة من الأصوات. مقابل 44.88 بالمئة لغريمه العلماني، و5.17 بالمئة للقومي سنان أوغان 5.17 بالمئة.

واستدعي نحو 64 مليون ناخبا للإدلاء بأصواتهم منذ صباح الأحد، عبر أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع داخل البلاد، وفي الممثليات التركية بـ73 بلدا في الخارج.

وتوقّع استطلاع حديث للرأي في تركيا، تفوّق رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات التركية. على حساب غريمه كمال كليجدار أوغلو.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه مركز “بيتيمار” التركي، إلى تفوّق أردوغان بـنسبة 52.19 بالمئة من أصوات الناخبين. مقابل 47.81 لمرشح المعارضة.