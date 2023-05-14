تركيا.. انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

انطلقت، في تركيا، الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والدورة الثامنة والعشرين للانتخابات البرلمانية.

وسيدلي 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

ويتنافس على منصب الرئاسة كل من رجب طيب أردوغان مرشح “تحالف الجمهور”، الذي يطمح إلى الفوز بولاية أخيرة بعد تحّول البلاد إلى النظام الرئاسي، وكمال كليجدار أوغلو مرشح “تحالف الأمة” المُعارض زعيم حزب الشعب الجمهوري، وسنان أوغان مرشح “تحالف الأجداد” اليميني.

وكان مرشح حزب البلد محرم إنجه قد قرر الانسحاب الجمعة من السباق الرئاسي، في حين يتنافس 24 حزبًا على مقاعد البرلمان.