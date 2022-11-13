تركيا: انفجار في ساحة تقسيم يخلف عدة ضحايا (فيديو)

وقع انفجار في ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول، الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، مخلفا عدة ضحايا.

وأعلن الإعلام التركي تسجيل قتلى وجرحى من جراء انفجار في منطقة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول.

فيما قال والي اسطنبول أن التفجير خلّف عدة قتلى وجرحى.

بدورها قالت وكالة الأناضول أنه بعد وقوع الانفجار في شارع الاستقلال، تم إرسال العديد من رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى المنطقة واتخذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة.