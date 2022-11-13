تركيا: انفجار في ساحة تقسيم يخلف عدة ضحايا (فيديو)
وقع انفجار في ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول، الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، مخلفا عدة ضحايا.
وأعلن الإعلام التركي تسجيل قتلى وجرحى من جراء انفجار في منطقة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول.
فيما قال والي اسطنبول أن التفجير خلّف عدة قتلى وجرحى.
اصابات عدة في انفجار في شارع الاستقلال في حي تقسيم الشهير في #اسطنبول التركية .. اللهم سلم pic.twitter.com/FuLFVLQmym
— Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) November 13, 2022
بدورها قالت وكالة الأناضول أنه بعد وقوع الانفجار في شارع الاستقلال، تم إرسال العديد من رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى المنطقة واتخذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة.
#شاهد..
انفجار في منطقة #تقسيم وسط مدينة #إسطنبول بـ تركيا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً حتى الآن pic.twitter.com/kBksudCPNy
— عربي بوست (@arabic_post) November 13, 2022
محافظ اسطنبول يقول قتلى وجرحى في انفجار استهدف منطقة تقسيم ،
والسلطات التركية تطوق المنطقة للاشتباه بوجود انفجار ثاني #İstanbul #Taksim #Patlama #İstiklal#اسطنبول #تركيا pic.twitter.com/XMLMpwFTLh
— سلطان (@sul6an_21) November 13, 2022