تركيا تترشّح لِإحتضان بطولة أمم أوروبا

تقدّم اتحاد تركيا لِكرة القدم بِطلب استضافة بطولة أمم أوروبا، المنافسة القارّية التي تُجرى مرّة كلّ أربعة أعوام.

وقال الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم في بيان له نشره، الخميس، إنه استلم ملفَّين من نظيره التركي لِاستضافة بطولة أمم أوروبا عام 2028 أو 2032.

وأضافت هيئة الرئيس ألكسندر تشيفيرين أن تركيا ستتنافس في سباق احتضان “أورو” 2028 مع بريطانيا (إنجلترا واسكتلندا وبلاد الغال وإيرلندا الشمالية) رفقة جمهورية إيرلندا (تنظيم مُشترك)، وفي النسخة الموالية عام 2032 مع إيطاليا. مُشيرا إلى أنه حدّد تاريخ الـ 12 من أفريل 2023 آخر أجل لِاستلام ملفّات الترشّح.

وإذا كانت تركيا لم يسبق لها تنظيم بطولة أمم أوروبا، فإن إيطاليا احتضنت نُسختَي 1968 و1980 وجزءًا من طبعة 2021. بينما نظّمت إنجلترا نسخة 1996 وجزءًا من طبعة 2021.

وتحتضن ألمانيا بطولة أمم أوروبا في دورتها المُقبلة صيف 2024، بِمشاركة 24 منتخبا.

وما بين 1960 و2021، نظّم الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم 16 نسخة لِبطولة أمم أوروبا.