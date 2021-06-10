تركيا تجهز مختبرا علميا للتصنيع الرقمي في الجزائر
قامت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”، بتجهيز مختبر علمي مخصص لتصنيع الرقمي ثلاثي الأبعاد لصالح الجزائر.
وأوضحت الوكالة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، الأربعاء، أن مختبر “الجزري ” المختص في التصنيع الرقمي ثلاثي الأبعاد قد دخل حيز الخدمة.
من جهة أخرى، أشارت وكالة الأنباء التركية أن المختبر أطلق عليه اسم “الجزري”، وذلك نسبة للعالم الإسلامي إسماعيل الجزري المعروف بـ”أبو الروبورتات”.
ولفتت أن “المختبر تم إنشاءه بالتعاون بين (تيكا) والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر، من خلال برنامج تم تنظيمه بمشاركة السفيرة التركية في الجزائر، ماهينور أوزديمير غوكتاش”.
Grâce à la TİKA, on fabriquera les Imprimantes #3D en Algérie
Laboratoire de Fabrication #Numérique 3D #Cezeri créé par la #TİKA est entré en service
Une coopération sur la fabrication des imprimantes en #Algérie a été lancée pic.twitter.com/uNZRcxDh0p
— tika_français (@tika_fr) June 9, 2021