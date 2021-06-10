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تركيا تجهز مختبرا علميا للتصنيع الرقمي في الجزائر

الشروق أونلاين
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تركيا تجهز مختبرا علميا للتصنيع الرقمي في الجزائر

قامت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”، بتجهيز مختبر علمي مخصص لتصنيع الرقمي ثلاثي الأبعاد لصالح الجزائر.

وأوضحت الوكالة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، الأربعاء، أن مختبر “الجزري ” المختص في التصنيع الرقمي ثلاثي الأبعاد قد دخل حيز الخدمة.

من جهة أخرى، أشارت وكالة الأنباء التركية أن المختبر أطلق عليه اسم “الجزري”، وذلك نسبة للعالم الإسلامي إسماعيل الجزري المعروف بـ”أبو الروبورتات”.

ولفتت أن “المختبر تم إنشاءه بالتعاون بين (تيكا) والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر، من خلال برنامج تم تنظيمه بمشاركة السفيرة التركية في الجزائر، ماهينور أوزديمير غوكتاش”.

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