تركيا تحضّر لتأمين مونديال 2022 في قطر

تعكف تركيا على التحضير للمشاركة في تأمين مجريات مونديال كرة القدم في قطر. بعد أن تعهّدت في وقت سابق بإرسال 3 آلاف شرطي إلى الدولة العربية لذات الغرض.

وقد عقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اجتماعا عن بعد، مع اللواء القطري عبدالعزيز الأنصاري، رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة المونديال.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية، فقد بحث الجانبان “الإجراءات الأمنية التي سيتمّ اتخاذها في بطولة كأس العالم”. وتنطلق مجريات المونديال في قطر شهر نوفمبر المقبل.

وكان وزير الداخلية التركي قد كشف في وقت سابق، اعتزام بلاده إرسال 3 آلاف شرطي للمساهمة في دعم إجراءات السلامة والأمن في البطولة الكروية.