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العالم

تركيا تدخل مجموعة الدول النووية

مجيد صرّاح
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تركيا تدخل مجموعة الدول النووية
أرشيف
الرئيس التركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس، أن بلاده دخلت نادي دول الطاقة النووية، وذلك أثناء ظهوره عبر اتصال مرئي لإلقاء كلمة افتتاح في حفل تزويد محطة “آق قويو” في ولاية مرسين بأول وقود نووي، حسب وسائل إعلامية.

ظهور الرئيس التركي قبل عشرين يوما من الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، هو الأول منذ إصابته بوعكة صحية دفعته لتوقيف لقاء تلفزيوني مباشر شارك فيه.

وقد ظهر أردوغان رفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلاهما عبر اتصال مرئي أثناء حفل افتتاح المحطة النووية التركية التي أنجزها العملاق الروسي “روساتوم”، وهي شركة حكومية روسية تعد واحدة من أكبر الشركات في الصناعة النووية سواء السلمية أو العسكرية في العالم.

وقد بلغت تكلفة إنجاز المشروع 20 مليار دولار، وقدرتها تصل إلى 4800 ميجاوات ويتضمن بناء أربعة مفاعلات نووية، في أوكيو المطلة على البحر المتوسط.

الرئيس التركي قال في كلمته أن جميع وحدات “آق قويو” ستدخل الخدمة تباعا حتى عام 2028 موفرة 10 ٪ من احتياجات تركيا من الكهرباء.

وتابع أردوغان يقول:”لقد جعلنا تركيا من البلدان المستخدمة للطاقة النووية عبر محطة آق قويو بعد أن وصفت المفوضية الأوروبية هذه الطاقة بالخضراء”.

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