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تركيا تدعم جهود الجزائر من أجل غزة في مجلس الأمن (فيديو)

الشروق أونلاين
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تركيا تدعم جهود الجزائر من أجل غزة في مجلس الأمن (فيديو)
ح.م
فؤاد أوكتاي

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي فؤاد أوكتاي يوم الخميس، دعم تركيا للجهود التي تبذلها الجزائر في مجلس الأمن، من أجل وضع حدّ للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقال أوكتاي في تصريح عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنه تحدث مع الرئيس حول “السبل الكفيلة بالتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة”.

وتابع المسؤول البرلماني التركي:”لقد أبلغت الرئيس تبون رسائل من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حول هذا الموضوع. كما تلقيت من طرفه رسائل لتبليغها إلى الرئيس أردوغان”.

مضيفا:”ندعم جهود الجزائر في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن. ونؤكد على ضرورة العمل المشترك لحلّ هذه القضية”.

قبل أن يردف قائلا:”هدفنا مشترك، وهو وضع حدّ للمجازر المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني. مع التطبيق الفوري لقرارات محكمة العدل الدولية، وإدانة المتّهمين بجرائم الحرب”.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، فؤاد أوكتاي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لجمهورية تركيا.

وحلّ أوكتاي بالجزائر يوم الإثنين الماضي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني. وكان في استقباله بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر، نظيره من البرلمان الجزائري رابح بوثلجة.

ويزور رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي الجزائر، على رأس وفد برلماني، في إطار زيارة رسمية تستغرق 3 أيام. يضيف البيان.

ودعت الجزائر في اجتماع طارئ لمجلس الأمن، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. تنفيذا لتدابير محكمة العدل الدولية إزاء عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في القطاع.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع، في كلمته خلال الاجتماع، إن”قرار محكمة العدل الدولية يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب انتهى دون رجعة”.

وتمّ تنظيم الاجتماع بدعوة من الجزائر. لإعطاء صبغة تنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية، بشأن الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني في  عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

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