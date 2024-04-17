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العالم
بعد تقديم الجزائر مشروع قرار بهذا الشأن لمجلس الأمن

تركيا تدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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تركيا تدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة
أرشيف
الرئيس التركي

نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، إن أنقرة تدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقدّمت الجزائر أمس الثلاثاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في المنظمة.

وتمت برمجة جلسة التصويت على مشروع القرار، مساء الخميس 18 أفريل الجاري، عند الساعة الثامنة 20:00 ليلا بتوقيت الجزائر.

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ستكون دولة فلسطين في حاجة إلى موافقة 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن. على أن لا يستعمل أي من الأعضاء الدائمين حقّ النقض.

وفي 1974، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية مراقبا في الأمم المتحدة. باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بموجب قرار أممي يعترف بحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبعد إعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر عام 1988، تبنّت الأمم المتحدة تسمية “فلسطين” للتعبير عن عضوية منظمة التحرير الفلسطينية كمراقب في الهيئة الأممية.

وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. لكن ما حصل عليه  في نوفمبر 2012، كان صفة “الدولة المراقبة غير العضو”.

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