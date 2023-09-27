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تركيا ترحّل أكثر من 42 ألف مهاجرا غير شرعي خلال 4 أشهر

الشروق أونلاين
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تركيا ترحّل أكثر من 42 ألف مهاجرا غير شرعي خلال 4 أشهر
أرشيف
مهاجرون

أعلن وزير الداخلية في تركيا علي يرلي قايا  يوم الأربعاء، أن مصالحه قامت بترحيل 42 ألفا و875 مهاجرا غير نظامي بين 1 جوان الماضي و22 سبتمبر الجاري.

وقال قايا في تصريحات للصحافة عقب اجتماع للحكومة إن “97 ألفا و363 مهاجرا غير نظامي تمّ ضبطهم، منذ تسلّم مهامه في بداية جوان”.

وحول البلدان التي يأتي منها المهاجرون غير النظاميين إلى تركيا، ذكر الوزير رعايا أفغانستان وباكستان وأوزبكستان. موضحا أنهم يتسلّلون إلى الأراضي التركية عبر الحدود مع إيران.

وستشرع الداخلية التركية في تفعيل تطبيق مكاتب الهجرة المتنقلة في عموم البلاد، اعتبارا من نوفمبر المقبل. من أجل التدقيق في هويات الأشخاص في كل مكان، بما في ذلك مباريات كرة القدم، يقول الوزير.

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